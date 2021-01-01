Открыт прием заявок на XI Форум мусульманской молодежи для девушек

20 по 24 января 2021 года в Казани состоится XI Форум мусульманской молодежи.

В этом году ежегодный слёт будет проводиться для девушек отдельно и посвящен исцелению. Как сказал Всевышний в Последнем писании: «в день, когда никому не принесет пользу ни богатство, ни сыновья, легко будет тем, кто предстанет перед Аллахом с чистым сердцем». В течение четырых дней девушки изучат и проработают в себе 3 болезни сердца: рия – показуха в поклонении, гафлят – беспечность, гнев и зависть.

К участию в форуме приглашаются юные мусульманки от 18 до 30 лет. В программе форума – интересная образовательная программа: лекции, уроки; квест, творческие, спортивные мероприятия и общение.

Чтобы принять участие в Форуме необходимо:

Зарегистрироваться, заполнив форму-заявку по ссылке Написать ПОСТ «Хочу на ФММ» Разместите пост в Instagram Отметить @muslimmol и @fmm_devushki Поставьте хэштеги: #фмм11 #фммдевушки

Профиль участника должен быть открыт, в противном случае его пост не будет виден в поиске.

Заявки принимаются до 10 января 2021 года.