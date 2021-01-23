Под Рязанью установят памятник царице Сююмбике

В 2022 году в Рязанской области в городе Касимове в честь 1100-летия официального принятия ислама народами Волжской Булгарии будет установлен памятник правительнице Казанского ханства в XVI веке царице Сююмбике Об этом сообщила пресс-служба Духовного управления мусульман России.

В муфтияте уточнили, что этот проект в течение ряда лет реализуют Альфия Рахматуллина и Ильдар Бикуев, опираясь на найденные исторические свидетельства о том, что именно в Касимове легендарная правительница обрела свое последнее пристанище.

Планируется, что будущий памятник появится в реконструированном городском сквере, расположенном на берегу реки Оки, который назвали в честь царицы. Статую установят в центре сквера , где уже находится постамент, выполненный в форме восьмиугольной звезды с полумесяцем и звездой на нем.

Автором макета памятника выступил заслуженный художник России, скульптор Вениамин Сидоренко.