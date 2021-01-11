Подведены итоги конкурса детско-юношеских театральных коллективов «Иделкәем & Кариев варислары»

Подведены Итоги XI межрегионального фестиваля-конкурса детско-юношеских театральных (драматических и кукольных) коллективов, студий «Иделкәем & Кариев варислары».

🏆В номинации «Драматический театр» Звание «Гран-при» конкурса присвоено

🔸Детскому театральному коллективу “Большая перемена” МАОУ ДО “Дом школьников” МКУ “Отдел образования” Бавлинского муниципального района Республики Татарстан за постановку спектакля

🔹“Хлеб той зимы” инсценировка Саитовой А.Р. по книгам: Э.Фоняковой “Хлеб той зимы”, Е. Верейской “Три девочки”, Т. Цинберг “Седьмая симфония”

​ 🥇«Лауреат I степени»

Детский театральный коллектив «Золотой ключик» МБУ ДО «Детская школа искусств» Менделевского муниципального района за постановку спектакля

🔸«Дети… Война…» инсценировка по мотивам блокадной книги А.Адамовича

🥈 «Лауреат II степени»​

Народный театр «Радужная Фантазия» МБУ «РДК» Алексеевского муниципального района за постановку спектакля

🔸«Подранки» О.Горячева по мотивам рассказов о войне

🥉 «Лауреат III степени»

Детский театральный коллектив «Сак-сок» (театру спутнику Шадчинского народного театра ) Шадчинского СДК им. Валиева Альберта Мирзахасановича​ Мамадышского муниципального района за постановку спектакля

🔸«Кендекәбисе” (М. Файзуллина), “Мгновение” (Р. Батулла) посвященный 75 летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.

🏆В номинации ​ «Кукольный театр»

Звание «Гран-при» конкурса ​ присвоено

🔸Детскому театру кукол «Чудо творцы» МАУДО г. Набережные Челны «Детская школа театрального искусства» за постановку спектакля

🔹И.Ф. Петрова «Рукавичная история или как Ванюшу спать укладывали»

🥇 «Лауреат I степени»

Детский народный кукольный театр “Сәләт” ​ МБУ «Районный дом культуры» Исполнительного комитета Мамадышского муниципального района за постановку спектакля

🔹“Янарчәчәк”, «Аленький цветочек» (А. Гадел)

🥈 «Лауреат II степени»

Народный театр кукол «Әллүки» СДК Алькеево-Азнакаевского муниципального района за постановку спектакля

🔹 Р. Хариса «Тылсымлы шар»

🥉«Лауреат III степени» ​

Кукольный театр «Серледөнья» Большекоккузской сельской библиотеки МБУ «ЦБС система» Апастовского муниципального района за постановку спектакля

«Тамчылар» (Н. Исмагилова).

Таткультресурсцентр