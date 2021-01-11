Подведены итоги конкурса детско-юношеских театральных коллективов «Иделкәем & Кариев варислары»

Подведены Итоги XI межрегионального фестиваля-конкурса детско-юношеских театральных (драматических и кукольных) коллективов, студий «Иделкәем & Кариев варислары».
🏆В номинации «Драматический театр» Звание «Гран-при» конкурса присвоено
🔸Детскому театральному коллективу “Большая перемена” МАОУ ДО “Дом школьников” МКУ “Отдел образования” Бавлинского муниципального района Республики Татарстан за постановку спектакля
🔹“Хлеб той зимы” инсценировка Саитовой А.Р. по книгам: Э.Фоняковой “Хлеб той зимы”, Е. Верейской “Три девочки”, Т. Цинберг “Седьмая симфония”
🥇«Лауреат I степени»
Детский театральный коллектив «Золотой ключик» МБУ ДО «Детская школа искусств» Менделевского муниципального района за постановку спектакля
🔸«Дети… Война…» инсценировка по мотивам блокадной книги А.Адамовича
🥈 «Лауреат II степени»
Народный театр «Радужная Фантазия» МБУ «РДК» Алексеевского муниципального района за постановку спектакля
🔸«Подранки» О.Горячева по мотивам рассказов о войне
🥉 «Лауреат III степени»
Детский театральный коллектив «Сак-сок» (театру спутнику Шадчинского народного театра ) Шадчинского СДК им. Валиева Альберта Мирзахасановича Мамадышского муниципального района за постановку спектакля
🔸«Кендекәбисе” (М. Файзуллина), “Мгновение” (Р. Батулла) посвященный 75 летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.
🏆В номинации «Кукольный театр»
Звание «Гран-при» конкурса присвоено
🔸Детскому театру кукол «Чудо творцы» МАУДО г. Набережные Челны «Детская школа театрального искусства» за постановку спектакля
🔹И.Ф. Петрова «Рукавичная история или как Ванюшу спать укладывали»
🥇 «Лауреат I степени»
Детский народный кукольный театр “Сәләт” МБУ «Районный дом культуры» Исполнительного комитета Мамадышского муниципального района за постановку спектакля
🔹“Янарчәчәк”, «Аленький цветочек» (А. Гадел)
🥈 «Лауреат II степени»
Народный театр кукол «Әллүки» СДК Алькеево-Азнакаевского муниципального района за постановку спектакля
🔹 Р. Хариса «Тылсымлы шар»
🥉«Лауреат III степени»
Кукольный театр «Серледөнья» Большекоккузской сельской библиотеки МБУ «ЦБС система» Апастовского муниципального района за постановку спектакля
«Тамчылар» (Н. Исмагилова).