Постоянное представительство Республики Татарстан и «Оглаенд Систем» обсудили развитие совместных проектов

Сегодня, Постоянный представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин провел встречу директором по проектам ООО «Оглаенд Систем» Ириной Верюжской.

Компания Оглаенд Систем была основана в 1977 году в городе Саннес, Норвегия. С самого начала целью компании было стать ведущим поставщиком многопрофильных опорных конструкций, кабельных лотков и лестниц. Сегодня группа компаний Оглаенд Систем является международной корпорацией с 14 филиалами, расположенными по всему миру. Производство налажено в Норвегии, Малайзии, Китае и России. Производство в Санкт-Петербурге было запущено в конце 2015 года и оснащено всем необходимым оборудованием для создания уникальных решений.

Постоянный представитель Республики Татарстан Ренат Валиуллин презентовал экономический и инвестиционный потенциал республики, рассказал об успешном опыте работы крупных международных компаний в Татарстане. Пригласил руководство компании принять участие в ведущих выставочных мероприятиях, которые пройдут в Татарстане в 2021 году.

В свою очередь, Ирина Верюжская рассказала о компании Оглаенд Систем, которая является флагманом в сфере инновационных инженерных решений и предоставляет свою продукцию для различных отраслей промышленности по всему миру: нефть, газ, судостроение, альтернативная энергия, очистка воды и чистые производства.

По итогам встречи стороны договорились о налаживании сотрудничества между предприятии Республики Татарстан и ООО «Оглаенд Систем» и развитии совместных проектов в гражданских и промышленных объектах.

tatspb.tatarstan.ru