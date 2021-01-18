Постоянный представитель Республики Татарстан Хайдар Гильфанов принял участие в театрально-эстрадной программе «Замандаш» («Современник»).

17 января Постпред РТ Хайдар Гильфанов принял участие в театрально-эстрадной программе «Замандаш» («Современник»).
На мероприятие была представлена выставка – презентаций литературы Свердловской областной межнациональной библиотеки на татарском языке, выставка иллюстраций художников Республики Татарстан к произведениям татарской литературы.
Постпред РТ Хайдар Гильфанов выступил с приветственным словом и вручил Благодарственное письмо Постоянного представительства Республики Татарстан Общественной организации «Местная национально-культурная автономия татар Екатеринбурга».
Программа завершилась концертом творческих коллективов и исполнителей, представителей национально-культурных объединений Свердловской области.