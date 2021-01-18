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Постоянный представитель Республики Татарстан Хайдар Гильфанов принял участие в театрально-эстрадной программе «Замандаш» («Современник»).

Постоянный представитель Республики Татарстан Хайдар Гильфанов принял участие в театрально-эстрадной программе «Замандаш» («Современник»).

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 18.01.2021 0 10

17 января Постпред РТ Хайдар Гильфанов принял участие в театрально-эстрадной программе «Замандаш» («Современник»).

На мероприятие была представлена выставка – презентаций литературы Свердловской областной межнациональной библиотеки на татарском языке, выставка иллюстраций художников Республики Татарстан к  произведениям татарской литературы.

Постпред РТ Хайдар Гильфанов выступил с приветственным словом и вручил Благодарственное письмо Постоянного представительства Республики Татарстан Общественной организации «Местная национально-культурная автономия татар Екатеринбурга».

Программа завершилась концертом творческих коллективов и исполнителей, представителей национально-культурных объединений Свердловской области.

tatur.tatarstan.ru

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