Постоянный представитель Республики Татарстан Ренат Валиуллин встретился с журналистом Катифой Гайнетдиновой

На днях состоялась первая в этом году встреча Постоянного представителя Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области — Рената Накифовича Валиуллина и журналиста портала Piter.tatar — Катифы Гайнетдиновой, на которой обсудили программы предстоящих мероприятий на 2021 год.

Приоритетной повесткой стал Проект в честь Героя Советского Союза — Муса Джалиля. В феврале этого года будет 115 лет с даты рождения татарского поэта, который был и военным корреспондентом. События сегодняшних дней на сломе эпох, и творчество Джалиля в свете сдвигов в социуме обретает актуальность и остроту, особенно в среде молодёжи, а пример судьбы Джалиля — как призыв, не затеряться в виртуальном мире, научиться смотреть в глубину вещей и видеть взаимосвязи процессов.

2021 год Татарстаном объявлен Годом родных языков и народного единства, что наделяет журналистское сообщество отдельной ответственностью по раскрытию темы языкознания.

В финале встречи журналисту подарили издание перевода смыслов Корана на татарском языке — «Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә», над которым работало 40 человек на протяжении 7 лет, а при подготовке были использованы разъяснения на татарском и старо-татарском языках. Дар стал символичным, особенно когда книгу раскрыли и увидели название Суры, ей оказалась 26 Сура «Поэты — Аш-Шу‘ара’», где как известно в качестве примера сравниваются два поэта, один использовал слова в угоду гордыни, а другой, силой слова побуждал в человеке чувства и деяния богоугодные.

Так и в жизни, год начался, намерения оформились в план действий, и теперь, важно чтобы слова журналистов, их материалы и репортажи в своей сути несли для читателя созидательный призыв.

Портал татар Санкт-Петербурга и Ленинградской области