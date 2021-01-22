Председатель Национального Совета ознакомился с выставкой национальной одежды в торговом центре «Башкирия Лайфстайл»

Рабочая поездка заместителя Премьер-министра Татарстана, председателя Национального Совета Василя Шайхразиева в Башкортостан продолжается. Сегодня, после встречи с членами организации татарских женщин «Ак калфак», он ознакомился с выставкой национальной одежды «Tatar dress», которая работает в торговом центре «Башкирия Лайфстайл» .

Напомним, открытие фотовыставки национальной одежды «TATАR dress», организованной представительством Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан состоялось 2 декабря 2020 года. Цель фотовыставки — воспитание чувства уважения к татарской культуре, популяризация татарского национального костюма. ⠀

Главные герои фотографий — татароязычные блогеры, проживающие в Башкортостане. Костюмы и украшения 19 века были реконструированы сообществом «Millihasite» (Ильдар Гатауллин). Автор проекта — Гульшат Сафина.