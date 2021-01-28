Председатель Национального Совета ВКТ возложил цветы к памятникам выдающихся сыновей татарского народа

Сегодня в рамках рабочей поездки в Челябинскую область заместитель Премьер-министра РТ, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев возложил цветы к памятникам выдающихся татарских поэтов Габдуллы Тукая и Мусы Джалиля, а также легендарному советскому разведчику Исхаку Ахмерову.

На мероприятии приняли участие постоянный представитель Татарстана в Свердловской области Хайдар Гильфанов, Министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин, председатель исполкома Конгресса татар Челябинской области, депутат Законодательного собрания Челябинской области Лена Колесникова, заместитель руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар – начальник комитета по работе с татарскими общественными объединениями регионов Российской Федерации Марс Тукаев.

Для справки:

Памятник выдающемуся татарскому поэту, публицисту, общественному деятелю Габдулле Тукаю был открыт 1 октября 2020 года, в Челябинске в новом сквере по улице Воровского. Образ Габдуллы Тукая был создан коллективом скульптурной мастерской заслуженного художника РФ Александра Лохтачева из Златоуста. В работе над проектом приняли участие ученики мастера Ольга Зубкова и Наталья Лохтачева. Отлит монумент в бронзе на Каслинском заводе архитектурно-художественного литья. Образ гармонично дополняет постамент из уральского гранита. Памятник Герою Советского Союза, татарскому поэту Мусе Джалилю в г.Челябинске был открыт 16 октября 2015 года в центре города, на пересечении улиц Тимирязева-Пушкина, возле Кинотеатра им.Пушкина. Скульптура Баки Урманче из серии «Портреты в камне» стала подарком Татарстана столице Южного Урала. Торжественное открытие памятника Исхака Абдуловича Ахмерова состоялось 16 апреля 2015 года. Установка памятника была приурочена к 70-летию Победы в Великой Отечественной Войне. Автор монумента — председатель Союза художников России, народный художник Российской Федерации, скульптор Андрей Ковальчук. В работе над скульптурой автору помогала дочь легендарного разведчика Екатерина Исхаковна, благодаря чему удалось добиться портретного сходства.