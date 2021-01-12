Представители Автономии татар Москвы посетили Казанскую мечеть «Бишбалта»

Представители Автономии татар Москвы с дружеским визитом посетили Казанскую мечеть «Бишбалта» и приняли участие в меджлисе.

Необычное название мечети, построенной в 2010 году в Адмиралтейской слободе, связано с историческим местом, где она расположена.

Бишбалта в переводе с татарского означает пять топоров и напоминает о профессии жителей этой местности, окруженной вековыми соснами и дубами .

Древняя татарская деревня, основанная во времена Казанского ханства славилась искусством изготовления лодок. В январе 1718 году своим указом Пётр I повелел «…для работ по вырубке и доставке корабельных лесов, брать служилых мурз, татар, мордву и чуваш без всякой платы…». После Полтавской победы война переместилась на море, для строительства флота нужен был лес, которым была так богата Казанская губерния.

Инициатором использования на этой работе инородцев-иноверцев был начальник Казанской лесной, с 1722 года – Адмиралтейской конторы казанский вице-губернатор Н. Кудрявцев. Он исходил из того, что бывшие служилые татары – самый подходящий для такой работы контингент, так как они являются лично свободными, но при этом не задействованы ни на какой службе. Поэтому они активнее и больше всего привлекались к заготовке леса.

К работам на лесоповале привлекались мужчины в возрасте от 15 до 60 лет. На шестимесячные лесозаготовки брался с 9 человек один конный и один пеший работник, на годовые – с 25 человек один конный и два пеших. В среднем поработать на лесозаготовках каждому, приписанному к Адмиралтейству приходилось один раз в 4-5 лет.

В дореволюционное время в Адмиралтейской слободе было 2 мечети: Первая соборная Адмиралтейской слободы (построена на средства купца Муртазина, начало XIX века) и Вторая соборная (построена на средства купца Аитова в 1899 году). Посещали их татарские ремесленники и торговцы, проживающие в Адмиралтейской слободе.

Первые две мечети Адмиралтейской слободы до настоящего времени не сохранились. Поэтому в 2010 годах в этом районе была построена новая кирпичная мечеть, и назвали ее Бишбалта.

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