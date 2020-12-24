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Президент РТ: «Мы планируем провести дни Татарстана в Египте»

Президент РТ: «Мы планируем провести дни Татарстана в Египте»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Главные новости, 24.12.2020 0 5

В Египте планируют провести дни Татарстана, заявил на пресс-конференции Президент РТ Рустам Минниханов.

«Мы не хотим проводить это мероприятие онлайн, мы хотим его организовать в классической и нормальной форме. У нас есть огромный интерес, существуют замедления из-за того, что в мире ограничены перемещения. Идея провести дни Татарстана в Египте, я думаю, это может быть осенью или в конце года. Мы нацелены активизировать работу со странами исламского мира», — сообщил Рустам Минниханов.

Ранее Президент РТ заявил, что заседания стратегической группы «Россия — Исламский мир» пройдут в Саудовской Аравии.

Артур Казанцев

tatar-inform.ru

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