Продлены сроки подачи заявок на премию имени Мусы Джалиля

У вас ещё есть возможность подать заявку на Республиканскую премию имени Мусы Джалиля, ведь сроки продлены до 20 января! Всё это для того, чтобы как можно больше людей смогли представить себя и свои таланты.

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Данная премия присуждается всего лишь один раз в два года четырем номинантам.

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Кто может принять участие:

— отдельные авторы в возрасте до 30 лет,

— молодежные коллективы (группа авторов, 70% которой составляет молодежь в возрасте до 30 лет),

— отдельные авторы старше 30 лет (коллективы, творческие объединения), работающие для молодежи (с молодежью).

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Премию присуждают в следующих областях:

-литература,

-музыкальное искусство,

-изобразительное искусство,

-театральное искусство,

-кино и теле-искусство,

-цирковое искусство,

-журналистика,

-наука,

-образование,

-воспитание,

-общественная деятельность,

-молодежное предпринимательство.

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Если ваша сфера деятельности связана с вышеперечисленным списком, то смело принимайте участие в конкурсе! Для этого вам необходимо отправить заявку (произведение или работу) до 20 января 2021 года на рассмотрение Комитета по присуждению Республиканской премии им. М. Джалиля.

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Подведение итогов состоится в феврале, в день рождения поэта Мусы Джалиля.⠀

Министерство по делам молодежи Республики Татарстан