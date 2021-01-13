У вас ещё есть возможность подать заявку на Республиканскую премию имени Мусы Джалиля, ведь сроки продлены до 20 января! Всё это для того, чтобы как можно больше людей смогли представить себя и свои таланты.
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Данная премия присуждается всего лишь один раз в два года четырем номинантам.
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Кто может принять участие:
— отдельные авторы в возрасте до 30 лет,
— молодежные коллективы (группа авторов, 70% которой составляет молодежь в возрасте до 30 лет),
— отдельные авторы старше 30 лет (коллективы, творческие объединения), работающие для молодежи (с молодежью).
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Премию присуждают в следующих областях:
-литература,
-музыкальное искусство,
-изобразительное искусство,
-театральное искусство,
-кино и теле-искусство,
-цирковое искусство,
-журналистика,
-наука,
-образование,
-воспитание,
-общественная деятельность,
-молодежное предпринимательство.
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Если ваша сфера деятельности связана с вышеперечисленным списком, то смело принимайте участие в конкурсе! Для этого вам необходимо отправить заявку (произведение или работу) до 20 января 2021 года на рассмотрение Комитета по присуждению Республиканской премии им. М. Джалиля.
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Подведение итогов состоится в феврале, в день рождения поэта Мусы Джалиля.⠀
Продлены сроки подачи заявок на премию имени Мусы Джалиля
У вас ещё есть возможность подать заявку на Республиканскую премию имени Мусы Джалиля, ведь сроки продлены до 20 января! Всё это для того, чтобы как можно больше людей смогли представить себя и свои таланты.