Проект «Учим татарский с Ак Буре» выходит на международный уровень

Как Ак Буре покоряет детские сердца и знакомит с татарским языком, обсудили на очередной встрече рабочей группы проекта, в которую входит творческая команда «Татармультфильм», представители Автономии татар Москвы и ведущие эксперты в области лингвистики и татарской филологии.

Мультсериал «Учим татарский с Ак Буре» в первые дни открытых показов собрал большое количество просмотров и положительных отзывов.

Первые три серии «Учим татарский с Ак Буре» уже размещены не только на ресурсах Автономии татар Москвы и «Татармультфильма», но и на популярных порталах Республики Татарстан. Всего, по словам создателей мультсериала, запланировано производство 100 серий мультфильма с лексической базой в 300 слов — с возможностью выхода двух новых серий еженедельно.

«Помимо татарского и русского языка в мультфильме будет использоваться и английский. Эту идею мы внедряем по просьбе татар, проживающих за рубежом: в Финляндии, США, Австралии», — отметил председатель Автономии татар Москвы Фарит Фарисов.

В разработке методической базы проекта принимают участие специалисты в области филологии, детской психологии и педагогики, среди них кандидат филологических наук Лилиана Сафина, кандидат филологических наук Ландыш Латфуллина, директор московской школы № 1186 им. Мусы Джалиля Роза Шакирова.

Сегодня в татарских общинах и детских образовательных учреждениях по всей стране знают волчонка Ак Буре и изучают родной язык вместе с ним.

По мнению генерального продюсера студии «Татармультфильм» Марата Ганиева секрет проекта прост — это обаятельность главного героя, музыкальность и лаконичность подачи материала. Родители основной аудитории мультсериала — а это, как правило, дошкольники — отмечают, что дети легко запоминают слова, поют и танцуют вместе с героями.

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