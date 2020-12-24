Равиль Ахметшин поздравил с наступающим Новым годом первого гендиректора «КАМАЗа» и министра СССР

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан — Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин навестил первого генерального директора автомобильного завода «КАМАЗ», ветерана ВОВ Льва Борисовича Васильева.

Равиль Калимуллович поздравил Льва Борисовича и его супругу Инну Вениаминовну с наступающим Новым годом, передал добрые пожелания и слова признательности от имени Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и первого Президента РТ Минтимера Шаймиева.

Супруги Васильевы живут за городом, почти не выезжают в столицу.

В феврале наступающего года Льву Борисовичу исполнится 96 лет. Это одна из самых ярких личностей республики и страны. Именно благодаря ему в регионе появился легендарный КАМАЗ.

Лев Борисович был генеральным директором двух автомобильных заводов – «Москвич» и «КАМАЗ».

За его плечами производство 1.5 млн автомобилей!

Он участник Великой Отечественной войны. Был тяжело ранен. Один осколок до сих пор остается в его голове.

Работать начал в 16 лет грузчиком. После войны трудился шофером автобазы Наркомата речного флота СССР в Ульяновске и автобазы Госснаба СССР. С 1949 года начал работать на Московском заводе малолитражных автомобилей («Москвич»). Прошел ступени от инженера-инспектора до директора завода.

«КАМАЗ» Лев Васильев возглавлял с 1969 по 1981 годы. Строительство автозавода на Каме стало крупнейшей стройкой Советского Союза — было задействовано 48 тысяч человек.

Под его руководством в 1976 году сдали первую очередь Камского автогиганта, а в 1981 году – вторую. За это время с конвейера сошло порядка 300 тысяч новых большегрузных автомобилей.

Параллельно со строительством производственных мощностей шло активное развитие Набережных Челнов. За годы работы Льва Васильева город вырос почти в 10 раз: с 37 тысяч до 360 тысяч человек.

За выдающиеся успехи, достигнутые при сооружении первой очереди «КАМАЗа», Льву Васильеву присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Затем, в 1981-1983 годах, он работал генеральным директором производственного объединения «Москвич» и автомобильного завода им. Ленинского комсомола.

С 1983 года — заместитель председателя Госплана СССР. В 1984 году стал министром машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов СССР.

Через четыре года, с 1988 года, занял должность заместителя Председателя Государственной комиссии Совета Министров СССР по военно-промышленным вопросам.

С июня 1990 года является персональным пенсионером союзного значения.

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