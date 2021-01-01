Равиль Ахметшин: «Пусть новый год будет наполнен приятными событиями и новостями!»

Дорогие соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с Новым годом — праздником, наполненным светом надежд, устремленным в будущее, от которого ждут только добрых перемен!

2020 год стал испытанием для всех, принес много волнений и беспокойств, а некоторым – горе и страдание. Столкнувшись с серьезнейшим вызовом, мы ясно поняли ценность здоровья и жизни, вещей, которые казались привычными. В полной мере осознали важность сплоченности и взаимопонимания.

2020 год был непростым, но также наполненным работой. В очередной раз мы поняли, что когда мы действуем вместе и целеустремленно, то у нас все получается. Спасибо всем, кто нас поддерживает словами и делами.

В течение 2020 года Полпредство совместно с министерствами республики успешно реализовывало основные задачи по подготовке протокольных мероприятий руководства Татарстана в московском регионе, координации международных и экономических вопросов, работе с иностранными посольствами и компаниями. Содействовало тесному взаимодействию республиканских структур с федеральными органами власти.

Несомненно, 2020 год останется в нашей памяти годом 75-летия Великой Победы и 100-летия образования Татарской АССР. Несмотря на пандемию и связанные с ней ограничения, онлайн и офлайн мы реализовали ряд социально значимых проектов по работе с ветеранами и молодежью, сохранению памяти выдающихся соотечественников, в том числе руководителей ТАССР.

Мы надолго запомним бесценные встречи и общение с москвичами, перешагнувшими вековой юбилей – ровесниками нашей республики. Их оптимистический настрой, добрые и теплые пожелания мы возьмем в новое столетие Татарстана.

Не менее богатым на мероприятия планирует быть наступающий год, объявленный в Татарстане Годом родных языков и народного единства. Много мероприятий Полпредство совместно с вновь созданным Советом руководителей общественных объединений посвятит именно языковому вопросу.

Помимо традиционных мероприятий, это Дни Татарстана в Москве, сабантуи в Москве и Московской области, Навруз, Московский молодежный форум «Мост Москва – Татарстан», в наступающем году много памятных встреч мы посвятим юбилейным датам двух великих деятелей татарской культуры, памятники которым украшают Москву. В феврале исполняется 115 лет со дня рождения поэта-героя Мусы Джалиля, а в апреле мы отметим 135 лет со дня рождения Габдуллы Тукая.

Благодарю всех, кто помогает нам вести работу по объединению наших соотечественников и соплеменников, и особенно тех, кто самостоятельно много лет в московском регионе вносит огромный в клад в дело сохранение национальной культуры и истории татарского народа – Ильдара Измайлова, Рината и Рамиля Фасхутдиновых, Рустама Сулейманова, Фуада Султанова, Ильдара Халилюлина и особенно руководителей татарских автономий Москвы и Московской области — Фарита Фарисова и Фарита Мухтасарова.

Вновь меняются цифры на календаре, но мы верим, что и в 2021 году неизменными останутся наши взаимопонимание и сплочённость.

Пусть все плохое останется в старом году, а новый будет наполнен приятными событиями и новостями, любовью, радостью и теплотой!

Желаю из уходящего взять только лучший опыт, умение быстро реагировать на меняющийся мир.

Счастья и благополучия вам! А самое главное – здоровья. Берегите своих близких. Хороших новогодних праздников вам в кругу семьи и друзей.

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин

tatmsk.tatarstan.ru