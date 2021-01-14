Равиль Ахметшин вручил Благодарность Президента Татарстана главному редактору «Сути событий»

Полномочное представительство Татарстана посетили главный редактор сетевого издания «Суть событий» Дмитрий Федотов и его заместитель Олег Павлов.

С ними встретился заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин.

Равиль Калимуллович вручил Дмитрию Владимировичу Благодарность Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова за активную общественную и культурно-просветительскую деятельность.

В период работы в Издательском доме «Аргументы недели» в должности заместителя генерального директора и главного редактора издания «Суть событий» Д.В. Федотов стал инициатором создания рубрик, посвященных регионам. Но к 2020 году благодаря читательскому интересу осталась только рубрика «Татарстан», которая регулярно обновляется. Редакция содержит ее полностью за свой счет. Читатели России получают разнообразную информацию о жизни республики, культуре, истории и достижениях Республики Татарстан в целом.

Также Равиль Ахметшин вручил Благодарность Полномочного представительства РТ в РФ заместителю главного редактора издания «Суть событий» Олегу Павлову за многолетнюю информационную поддержку проектов Республики Татарстан, тесное и продолжительное сотрудничество с Полпредством. Олег Александрович входит в Медиклуб при представительстве с первого дня создания объединения.

В настоящее время «Суть событий» — одно из наиболее читаемых интернет-СМИ в России, ежедневная аудитория – от 100 тысяч читателей до полумиллиона просмотров статей в день. Входит в первую сотню самых посещаемых интернет-ресурсов страны.

tatmsk.tatarstan.ru