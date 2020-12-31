Региональная татарская национально-культурная автономия Красноярского края подводит итоги

Среди событий уходящего 2020 года, в деятельности общественной организации «Региональная татарская национально-культурная автономия Красноярского края», хотелось бы отметить начало реализации краевого гранта «Мы помним…», в рамках которого будут возведены Памятные стелы в трех поселениях, основанных в годы «столыпинской» реформы переселенцами-татарами из Казанской губернии.

Проект получил финансирование из бюджета Красноярского края в рамках реализации государственной грантовой программы Красноярского края «Партнерство». Сегодня завершены работы по уточнению списка фронтовиков. Во всех трех поселениях списки значительно увеличились.

С органами местной власти и жителями согласованы площадки под строительство Обелисков, в двух деревнях возведены фундаменты. Для д. Новый Тимершик Пировского района, при поддержке предпринимателя М.Ахтямова, уже изготовлены все три стелы, для двух других деревень разрабатываются проекты.

Автономия планирует, совместно с жителями деревень и при поддержке предпринимателей, завершить строительство Памятных Обелисков к 9 Мая 2021 года.

Председатель Совета общественной организации Региональная татарская национально-культурная автономия Красноярского края «Яр» Вагиз Файзуллин