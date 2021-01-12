Ренат Валиуллин провел встречу с председателем организации «Татарское культурное общество «Файда» Айратом Маннановым

В Постоянном представительстве РТ Ренат Валиуллин провел рабочую встречу с председателем Региональной общественной организации татарской культуры Ленинградской области «Татарское культурное общество «Файда» Айратом Маннановым.

На встрече подвели итоги прошедших мероприятий, приуроченных к 100-летию образования Республики Татарстан и 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и наметили планы по организации и проведению культурно-просветительских мероприятий в 2021 году.

Отдельно затронули работу Музея татарской культуры и быта в Санкт-Петербурге. В музее планируется проведение тематических вечеров, репетиции эстрадно-фольклорного, музыкально-танцевального ансамбля общества «Файда», курсы татарского языка.

В завершении встречи обсудили темы национально-культурного характера и сохранение, развитие и популяризацию татарской культуры регионе.

Ренат Валиуллин