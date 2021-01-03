tatruen
Главная / Новости / Ринат Абузяров стал лучшим в номинации «Попечитель 2020 года»
Ринат Абузяров стал лучшим в номинации «Попечитель 2020 года»

Ринат Абузяров стал лучшим в номинации «Попечитель 2020 года»

в Новости, Слайдер, Соотечественники, 03.01.2021 0 3

24 декабря 2020 года в Пензенской области состоялось подведение спортивных итогов года. По традиции на мероприятии были озвучены лауреаты региональных номинаций в сфере физической культуры и спорта.

По итогам 2020 года лучшим в номинации «Попечитель года» за поддержку в развитии вольной борьбы и борьбы корэш в Пензенской области, развитие сети спортивных клубов вольной борьбы и спортивной инфраструктуры в Пензенской области стал член Президиума Исполкома и заместитель Председателя автономии Ринат Фархатович Абузяров.

Уважаемый Ринат Фархатович, поздравляем Вас с получением заслуженной награды, которая является подтверждением Ваших высоких личностных качеств. Желаем Вам дальнейшего успешного жизненного пути и скорейшей реализации масштабных целей!

penza.tatar

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.