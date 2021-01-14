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Родителям первого младенца 2021 года вручена медаль 100-летия ТАССР

Родителям первого младенца 2021 года вручена медаль 100-летия ТАССР

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Главные новости, 14.01.2021 0 5

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Родители назвали ее Раяна. Семью Мухтаевых с радостным событиям в Старый Новый год поздравили глава Валерий Чершинцев.

— От всей души поздравляем Вас с рождением первенца. Хочется пожелать счастья и здоровья вашей семье. Если будут живы бабушки и дедушки, то и в семье будет все благополучно складываться, а у Вас я вижу поддержка есть.

Также семью поздравили главный врач ЦРБ Оксана Бахматова и начальник отдела ЗАГС Татьяна Алексеева.

Валерий Сергеевич вручил медаль 100-летия ТАССР, букет цветов и подарок семье Мухтаевых.

mendeleevskyi.ru

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