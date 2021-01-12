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Сегодня в Ташкенте состоится премьера полнометражного художественного фильма «Сумбель»

Сегодня в Ташкенте состоится премьера полнометражного художественного фильма «Сумбель»

в Новости, Слайдер, Культура, Соотечественники, 12.01.2021 0 7

Сегодня, 12 января в 17.00 в ташкентском Дворце творчества молодежи (проспект Мустакиллик, 2) состоится премьера полнометражного художественного фильма «Сумбель».

Эта лента — копродукция Татарстана и Узбекистана. Режиссер картины — Рашид Маликов, а татарстанскую сторону представляет режиссер Рамиль Фазлиев, популярность которому принес фильм «Мулла».

Картина снята по произведению татарской писательницы Зифы Кадыровой «Сагынырсын — мин булмам». Сценарий к фильму написал актер Татарского государственного театра юного зрителя им.Габдуллы Кариева, народный артист Республики Татарстан Ильфат Камалиев.  Главную героиню сыграла  актриса Государственного Молодёжного театра Узбекистана Сабина Асанова, а две главные мужские роли —  татарстанские актеры.  Съёмки проходили как в Узбекистане (в Бухаре), так и в Мамадышском районе Татарстана.

Премьеру предварит небольшой концерт от Татарского общественного культурно-просветительного центра г.Ташкента.

Вход бесплатный для всех желающих.

Фильм будет демонстрироваться на узбекском языке. Организатор мероприятия Национальное Агентство «Узбеккино».

prtuz.tatarstan.ru

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