Состоялась презентация нового номера журнала «Ялкын»

В «Литературном кафе» в здании АО «Татмедиа» прошла презентация январского номера журнала «Ялкын». На встречу были приглашены популярные татарские блогеры.

Автор YouTube-канала «Хижина музыканта» Раиль Арсланов рассказал, чем отличаются соцсети «Инстаграм», «Тик Ток» и видеохостинг YouTube. Последний, по мнению Раиля, более сложная площадка для блогера, вести канал на данной платформе труднее, чем в других социальных сетях. «Главное требование соцсетей — постоянство, интересный и качественный контент», — пояснил корреспонденту ИА «Татар-информ» блогер, на канал которого подписаны уже более миллиона пользователей.

«„Инстаграм“ и „Тик-ток“ рассчитаны на развлекательный контент. На YouTube преимущественно размещают мастер-классы, обучающие видео. Видеохостинг и платит больше. В первое время за полгода получал три тысячи рублей, потом уже такая сумма начала приходить каждый месяц», — поделился Раиль Арсланов.

Помимо блогеров, в новом номере «Ялкын» представлен художник-иллюстратор из села Базарные Матаки Алькеевского района, ученица 10-го класса Алия Мухаметкаримова. Ее можно увидеть на обложке свежего номера.

«Мы отказались от анонсов и даем темы в виде хештегов. На обложке — наш художник Алия Мухаметкаримова, мы сотрудничаем с ней с прошлого года», — представил ее редактор журнала Ильназ Фазуллин.

Генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков на презентации подчеркнул, что аудитория «Ялкын» — это молодое поколение. «Если мы можем делать новые проекты на родном языке, значит, у татарского народа есть будущее. Мы сумели найти интересную новую форму, а также содержание», — отметил он.

На встречу также пришли такие популярные татарские блогеры, как Разиль, Лилия Хайруллина, Ленар, Дина.

Зиля Мубаракшина

www.tatar-inform.ru