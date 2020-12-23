Состоялось совещание по вопросу создания в Тюменской области музея, посвященного культуре сибирских татар

Сегодня, 23 декабря, в здании Всемирного конгресса татар состоялось первое совещание по вопросу создания в Тюменской области музея, посвященного культуре сибирских татар. Данный музейный проект разрабатывается по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова.

Совещание провел заместитель Премьер-Министра Республики Татарстан, Председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

Также в заседании приняли участие руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров, заместитель министра культуры Татарстана Дамир Натфуллин, кандидат исторических наук Зайтуна Тычинских и другие.

На сегодняшнем совещании был дан старт работе по созданию музея, посвященного культуре сибирских татар.