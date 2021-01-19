Созданы рабочие группы по подготовке ко Всероссийской переписи населения

В ходе заседания Национального совета, которое проходит в эти минуты в здании Всемирного конгресса татар, были сформированы 7 рабочих групп, которые будут заниматься вопросами переписи населения.

Напомним, что на заседании «Национального собрания», которое состоялось в августе 2020 года, был принят документ «Татары: стратегия действия». Национальный совет ведет подготовительные работы к кампании переписи населения согласно этому документу.

На заседании были определены руководители 7 рабочих групп, состоящих из членов Национального совета:

Координация деятельности религиозных организаций. Руководитель – Мухаметшин Рафик Мухаметшович; Культура и духовное наследие татарского народа. Руководитель — Зайдуллин Ркаиль Рафаилович; Национальное образование и наука. Руководитель — Загидуллина Дания Фатыховна; Средства массовой информации. Руководитель — Аминов Ильшат Юнусович; Аналитика и мониторинг. Руководитель — Исхаков Дамир Мавлявеевич; Развитие предпринимательства и экономических связей в регионах проживания татар. Руководитель – Уразаев Фарит Язкарович; Работа с татарской молодежью. Руководитель — Муслюмова Ленария Радиковна;

Результаты деятельности данных рабочих групп будут ежемесячно рассматриваться на внеочередных заседаниях Национального совета. Также для каждой рабочей группы будет назначен ответственный сотрудник из Исполнительного комитета Всемирного Конгресса татар.