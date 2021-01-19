Созданы рабочие группы по подготовке ко Всероссийской переписи населения

В ходе заседания Национального совета, которое проходит в эти минуты в здании Всемирного конгресса татар, были сформированы 7 рабочих групп, которые будут заниматься вопросами переписи населения.
Напомним, что на заседании «Национального собрания», которое состоялось в августе 2020 года, был принят документ «Татары: стратегия действия». Национальный совет ведет подготовительные работы к кампании переписи населения согласно этому документу.
На заседании были определены руководители 7 рабочих групп, состоящих из членов Национального совета:
- Координация деятельности религиозных организаций. Руководитель – Мухаметшин Рафик Мухаметшович;
- Культура и духовное наследие татарского народа. Руководитель — Зайдуллин Ркаиль Рафаилович;
- Национальное образование и наука. Руководитель — Загидуллина Дания Фатыховна;
- Средства массовой информации. Руководитель — Аминов Ильшат Юнусович;
- Аналитика и мониторинг. Руководитель — Исхаков Дамир
Мавлявеевич;
- Развитие предпринимательства и экономических связей в регионах проживания татар. Руководитель – Уразаев Фарит Язкарович;
- Работа с татарской молодежью. Руководитель — Муслюмова Ленария Радиковна;
Результаты деятельности данных рабочих групп будут ежемесячно рассматриваться на внеочередных заседаниях Национального совета. Также для каждой рабочей группы будет назначен ответственный сотрудник из Исполнительного комитета Всемирного Конгресса татар.