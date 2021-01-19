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Созданы рабочие группы по подготовке ко Всероссийской переписи населения

Созданы рабочие группы по подготовке ко Всероссийской переписи населения

в Новости, Слайдер, Главные новости, Конгресс яналыклар @ru, 19.01.2021 0

В ходе заседания Национального совета, которое проходит в эти минуты в здании Всемирного конгресса татар, были сформированы 7 рабочих групп, которые будут заниматься вопросами переписи населения.

Напомним, что на заседании «Национального собрания», которое состоялось в августе 2020 года,  был  принят документ «Татары: стратегия действия». Национальный совет ведет подготовительные работы к кампании переписи населения согласно этому документу.

На заседании были определены руководители 7 рабочих групп, состоящих из членов Национального совета:

  1. Координация деятельности религиозных организаций. Руководитель – Мухаметшин Рафик Мухаметшович;
  2. Культура и духовное наследие татарского народа. Руководитель — Зайдуллин Ркаиль Рафаилович;
  3. Национальное образование и наука. Руководитель — Загидуллина Дания Фатыховна;
  4. Средства массовой информации. Руководитель — Аминов Ильшат Юнусович;
  5. Аналитика и мониторинг.  Руководитель — Исхаков Дамир
    Мавлявеевич;
  6. Развитие предпринимательства и экономических связей в регионах проживания татар.  Руководитель – Уразаев Фарит Язкарович;
  7. Работа с татарской молодежью. Руководитель — Муслюмова Ленария Радиковна;

Результаты деятельности данных рабочих групп будут ежемесячно рассматриваться на внеочередных заседаниях Национального совета. Также для каждой рабочей группы будет назначен ответственный сотрудник из Исполнительного комитета Всемирного Конгресса татар.

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