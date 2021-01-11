Список победителей конкурса на получение грантов Правительства Республики Татарстан

Список общественных организаций в регионах Российской Федерации, являющихся победителями конкурса на получение грантов Правительства Республики Татарстан на поддержку общественных организаций в регионах Российской Федерации, реализующих этнокультурные проекты
|№
|Наименование общественной организации
|Наименование проекта
|Размер гранта (рублей)
|1.
|Городская общественная организация «Татарская национальная культурная автономия г. Сочи»
|«Музейная экспозиция павильон «Казань» на площадке культурно-этнографического центра «Моя Россия» (г. Сочи)»
|500 000
|2.
|РООО «Татаро-башкирский культурный центр «Якташлар» (Земляки)
|«Мы – татары. Перепись населения»
|480 000
|3.
|ОО «Ульяновская областная татарская национально-культурная автономия»
|«Областной форум работников культуры, посвященный 25-летию Ульяновского центра татарской культуры»
|400 000
|4.
|ОО «Региональная татарская национально-культурная автономия Омской области «Маданият»
|Этнокультурный языковой лагерь для детей, подростков и молодежи
|400 000
|5.
|РОО Национально-культурная автономия татар Тверской области
|«Мин — ТАТАР!» («Я – ТАТАРИН!»)
|400 000
|6.
|ОО «Регионаьная национально-культурная автономия татар Республики Марий Эл»
|«Издание книги «Мы, татары Марий Эл»
|400 000
|7.
|АНО «Молодежный центр «Седьмое поколение»
|Церемония вручения премий лучшим проектам «Хәрәкәт»
|400 000
|8.
|РОО «Татарская национально-культурная автономия Пензенской области»
|III Региональный фольклорный фестиваль «Тургай»
|400 000
|9.
|МОО «Национально-культурная автономия татар г. Томска Томской области»
|«Рецепты томских татар»
|390 000
|10.
|Региональная национально-культурная автономия татар Нижегородской области
|«Возвращение к истокам» — «Нигеземә кайтып барам»
|350 000
|11.
|Самарская областная татарская национально-культурная автономия
|«История татарских сел Самарского края»
|350 000
|12.
|Магнитогорская городская общественная организация «Местная национально-культурная автономия татар «Татар рухы»
|«Татары – первостроители «Магнитки»
|350 000
|13.
|ОО «Национально-культурная автономия татар Чувашской Республики»
|Общественно-культурный Форум «Татары мишари в России. Урмаевская модель сохранения культурно-исторического наследия»
|350 000
|14.
|РОО «Татарская национально-культурная автономия Кемеровской области»
|«Татар мәдәнияте музее» – «Музей татарской культуры»
|350 000
|15.
|ОО»Региональная национально-культурная автономия татар Удмуртской Республики»
|«Асылъяр» – милләтебезнең илһам чишмәсе»
|350 000
|16.
|ООО «Конгресс татар Челябинской области»
|Открытие бюста Габдуллы Тукая в г. Троицке Челябинской области
|350 000
|17.
|ОО «Касимовская местная татарская национально-культурная автономия Рязанской области»
|Прокт по сохранению татарских национальных традиций на территории м.о. — г.о. г.Касимов «Тамырларга кайту» («К родным истокам»)
|350 000
|18.
|ОО «Региональная татарская национально-культурная автономия Московской области»
|«Через организацию Семейных клубов – к познанию истоков и культуры татарского народа»
|320 000
|19.
|ОО «Региональная татарская национально-культурная автономия Новосибирской области»
|«I Форум татарских женщин Новосибирской области»
|300 000
|20.
|Региональная татарская общественная организация «Наследие» по Тюменской области
|Юбилейное мероприятие «Изге Искер көннәре» в честь 15-летия РТОО «Наследие» по Тюменской области
|300 000
|21.
|Краснодарская региональная общественная организация «Татарская община «Булгар-К»
|«Театрализованная постановка «Татарская свадьба «Туй»
|300 000
|22.
|РОО «Конгресс татар Республики Башкортостан»
|Выпуск информационного материала «Татары Башкортостана. Календарь памятных дат и событий»
|300 000
|23.
|ОО «Региональная национально-культурная автономия татар Кировской области»
|«Авылым киләчәге – яшьләр кулында»
|275 000
|24.
|ОО «Региональная национально-культурная автономия татар Бурятии»
|«Татарские узоры на Байкале», посвящен 75-летию Великой Победы, 100-летию ТАССР, 15-летию Автономии татар Бурятии»
|250 000
|25.
|МОО «Татарский общественный историко-культурный центр «Тюменяк»
|«Развитие этнокультурного детского лагеря «Алга» с. Тюменяк
|250 000
|26.
|РОДД «Татарский общественный центр Удмуртской Республики»
|«Күңелле кыңгырау» — балалар телетапшыруы» («Веселый колокольчик» — телепередача для детей»)
|250 000
|27.
|РОО «Татарская национально-культурная автономия г. Москвы»
|Интеллектуальная игра «Чиклявек»
|250 000
|28.
|АНО «Центр комплексного развития села «Родные просторы»
|Интерактивный музей татарских сказок «Сеитовская сказка»
|245 000
|29.
|РОО «Национально-культурная автономия татар Республики Башкортостан»
|Этнокультурный проект «Белек»/»Знание»
|200 000
|30.
|РОО «Конгресс татар (татары Урала) Свердловской области»
|Открытый Межрегиональный конкурс исполнителей татарских танцев «Шома бас»
|190 000
|Итого
|10 000 000