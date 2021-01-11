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Список победителей конкурса на получение грантов Правительства Республики Татарстан

Список победителей конкурса на получение грантов Правительства Республики Татарстан

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, Официальные материалы, 11.01.2021 0 20

Список общественных организаций в регионах Российской Федерации, являющихся победителями конкурса на получение грантов Правительства Республики Татарстан на поддержку общественных организаций в регионах Российской Федерации, реализующих этнокультурные проекты

Наименование общественной организации Наименование проекта Размер гранта (рублей)
1. Городская общественная организация «Татарская национальная культурная автономия г. Сочи» «Музейная экспозиция павильон «Казань» на площадке культурно-этнографического центра «Моя Россия» (г. Сочи)»                      500 000
2. РООО «Татаро-башкирский культурный центр «Якташлар» (Земляки) «Мы – татары. Перепись населения»                      480 000
3. ОО «Ульяновская областная татарская национально-культурная автономия» «Областной форум работников культуры, посвященный 25-летию Ульяновского центра татарской культуры»                      400 000
4. ОО «Региональная татарская национально-культурная автономия Омской области «Маданият» Этнокультурный языковой лагерь для детей, подростков и молодежи                      400 000
5. РОО Национально-культурная автономия татар Тверской области «Мин — ТАТАР!» («Я – ТАТАРИН!»)                      400 000
6. ОО «Регионаьная национально-культурная автономия татар Республики Марий Эл» «Издание книги «Мы, татары Марий Эл»                      400 000
7. АНО «Молодежный центр «Седьмое поколение» Церемония вручения премий лучшим проектам «Хәрәкәт»                      400 000
8. РОО «Татарская национально-культурная автономия Пензенской области» III Региональный фольклорный фестиваль «Тургай»                      400 000
9. МОО «Национально-культурная автономия татар г. Томска Томской области» «Рецепты томских татар»                      390 000
10. Региональная национально-культурная автономия татар Нижегородской области «Возвращение к истокам» — «Нигеземә кайтып барам»                      350 000
11. Самарская областная татарская национально-культурная автономия «История татарских сел Самарского края»                      350 000
12. Магнитогорская городская общественная организация «Местная национально-культурная автономия татар «Татар рухы» «Татары – первостроители «Магнитки»                      350 000
13. ОО «Национально-культурная автономия татар Чувашской Республики» Общественно-культурный Форум «Татары мишари в России. Урмаевская модель сохранения культурно-исторического наследия»                      350 000
14. РОО «Татарская национально-культурная автономия Кемеровской области» «Татар мәдәнияте музее» – «Музей татарской культуры»                      350 000
15. ОО»Региональная национально-культурная автономия татар Удмуртской Республики» «Асылъяр» – милләтебезнең илһам чишмәсе»                      350 000
16. ООО «Конгресс татар Челябинской области» Открытие бюста  Габдуллы Тукая в г. Троицке Челябинской области                      350 000
17. ОО «Касимовская местная татарская национально-культурная автономия Рязанской области» Прокт по сохранению татарских национальных традиций на территории м.о. — г.о. г.Касимов «Тамырларга кайту» («К родным истокам»)                      350 000
18. ОО «Региональная татарская национально-культурная автономия Московской области» «Через организацию Семейных клубов – к познанию истоков и культуры татарского народа»                      320 000
19. ОО «Региональная татарская национально-культурная автономия Новосибирской области» «I Форум татарских женщин Новосибирской области»                      300 000
20. Региональная татарская общественная организация «Наследие» по Тюменской области Юбилейное мероприятие «Изге Искер көннәре» в честь 15-летия РТОО «Наследие» по Тюменской области                      300 000
21. Краснодарская региональная общественная организация «Татарская община «Булгар-К» «Театрализованная постановка «Татарская свадьба «Туй»                      300 000
22. РОО «Конгресс татар Республики Башкортостан» Выпуск информационного материала «Татары Башкортостана. Календарь памятных дат и событий»                      300 000
23. ОО «Региональная национально-культурная автономия татар Кировской области» «Авылым киләчәге – яшьләр кулында»                      275 000
24. ОО «Региональная национально-культурная автономия татар Бурятии» «Татарские узоры на Байкале», посвящен 75-летию Великой Победы, 100-летию ТАССР, 15-летию Автономии татар Бурятии»                      250 000
25. МОО «Татарский общественный историко-культурный центр «Тюменяк» «Развитие этнокультурного детского лагеря «Алга» с. Тюменяк                      250 000
26. РОДД «Татарский общественный центр Удмуртской Республики» «Күңелле кыңгырау» — балалар телетапшыруы» («Веселый колокольчик» — телепередача для детей»)                      250 000
27. РОО «Татарская национально-культурная автономия г. Москвы» Интеллектуальная игра «Чиклявек»                      250 000
28. АНО «Центр комплексного развития села «Родные просторы» Интерактивный музей татарских сказок «Сеитовская сказка»                      245 000
29. РОО «Национально-культурная автономия татар Республики Башкортостан» Этнокультурный проект «Белек»/»Знание»                      200 000
30. РОО «Конгресс татар (татары Урала) Свердловской области» Открытый Межрегиональный конкурс исполнителей татарских танцев «Шома бас»                      190 000
Итого  10 000 000

 

 

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