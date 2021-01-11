Страновая конференция организаций российских соотечественников Республики Узбекистан состоялась в Ташкенте

26 декабря 2020 года в Ташкенте состоялась Страновая конференция организаций российских соотечественников Республики Узбекистан. Главными вопросами повестки дня были подведение итогов работы организаций российских соотечественников Республики Узбекистан за 2020 год и обсуждение планов на 2021 год.

В работе конференции приняли участие Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Республике Узбекистан Тюрденев В.Л., председатель Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете Министров Республики Узбекистан Курбанов Р.Д., руководитель представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан Вождаев М.В., представительство Республики Татарстан в Республике Узбекистан, руководители национальных культурных центров российских соотечественников Узбекистана, представители дипломатического корпуса, российские соотечественники, представители средств массовой информации Узбекистана.

Татар Узбекистана представляли председатели и активисты татарских центров из городов Ташкент, Янгиюль, Джизак, Карши, Ургенч и Фергана.

Участники конференции подвели итоги работы своих коллективов за 2020 год и поделились планами на будущий год.

С приветственными словами к собравшимся обратились Тюрденев В.Л., Курбанов Р.Д., Вождаев М.В.

С докладами выступили председатель Русского культурного центра Узбекистана Миронов С.А., председатель Правления Татарского общественного культурного центра города Ташкент Набиуллин Р.Х., председатель Башкирского культурного центра им. З.Валиди Гуляев Р.А., активист крымско-татарской диаспоры Усейнов М.Ю.

В завершении работы конференции единогласно была принята резолюция, в которой участники выразили благодарность Комитету по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете Министров Республики Узбекистан, Посольству Российской Федерации в Республике Узбекистан, представительству Россотрудничества в Узбекистане за постоянную помощь и содействие в работе организаций российских соотечественников в Узбекистана.

Принято решение продолжить работу по сбережению национальных культур, языка и традиций народов Узбекистана, представляющих организации российских соотечественников. Консолидировать общие усилия Русского, Татарского, Башкирского и Крымско-татарского национальных культурных центров с целью укрепления дружбы и сотрудничества между Россией и Узбекистаном. Продолжить работу по освещению Великой Победы над фашизмом, знать и беречь правду о войне, пресекать любые попытки исказить или фальсифицировать ее итоги.

Конференция уделила повышенное внимание взаимодействию с молодежным крылом диаспор, развитию новых форм работы с молодежью и их организациями, было высказано пожелание шире привлекать молодежь к работе Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС), а также предложено максимально использовать российских соотечественников в Интернете, способствовать развитию разноформатных СМИ соотечественников с целью распространения объективной информации о России среди населения стран региона.

Участники конференции отметили весомый вклад Русской православной церкви в процесс возрождения духовного единства соотечественников, укрепления их гуманитарных и культурных связей с исторической Родиной.

В ходе конференции были вручены грамоты Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом Замире Мустафиной – за вклад и защиту правовых интересов российских соотечественников, Елене Бабенко, Руслану Гафарову и Фирузе Халдаровой – за особый вклад в поддержку России, развитие связей с исторической Родиной, сохранение русского языка и русской культуры.

Участники страновой конференции единогласно избрали Председателем КСОРС руководителя Исторического клуба при Российском центре науки и культуры Василия Костецкого.

Участники конференции выразили уверенность, что и в следующем году организации соотечественников продолжат работу по укреплению дружбы и сотрудничества между народами Узбекистана и России.

Мероприятие освещалось корпунктом ТНВ-Планета в Ташкенте.

Представительство Республики Татарстан в Республике Узбекистан