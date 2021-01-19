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«Стратегия — является фундаментом для нашего будущего поколения»

«Стратегия — является фундаментом для нашего будущего поколения»

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 19.01.2021 0 10

Об этом в ходе расширенного заседания Нацсовета ВКТ сказал председатель Ростовской областной общественной организации «Татаро-башкирский культурный центр «ЯКТАШЛАР» Марсель Бадгутдинов.

«Татары: стратегия действия» — долгожданный и очень нужный документ. Он является фундаментом для нашего будущего поколения, — отметил спикер.

«Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил 2021-й Годом родных языков. В виду этого события в области запланировано проведение ряда мероприятий. В частности, это открытие татарского национально-культурного центра», — добавил Марсель Бадгутдинов.

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