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Супружеская чета Файрузовых из села Алькино отметила золотую свадьбу

Супружеская чета Файрузовых из села Алькино отметила золотую свадьбу

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 24.01.2021 0 9

В начале 2021 года супружеская чета Файрузовых из села Алькино отметила золотую свадьбу. 

Мугамбар Вагизович и Саимя Хамитовна 50 лет прожили вместе, воспитали хороших детей, работали на благо своей страны.

И  в этот замечательный день от всей души мы поздравляем вас с золотой свадьбой — с 50-летием замечательной совместной жизни.

Пусть ваши светлые воспоминания и крепкая любовь греют ваши души, пусть в семье царит здравие, понимание и благополучие. Вы — пример, как нужно любить и заботиться друг о друге. Ведь через столько лет совместной жизни, ваши глаза все также полны любви и счастья, как в день вашего бракосочетания. Желаем вам крепкого здоровья, счастья и понимания. Чтобы ваш каждый новый день, имел только хорошие и приятные эмоции.

samtatnews.ru

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