В начале 2021 года супружеская чета Файрузовых из села Алькино отметила золотую свадьбу.

Мугамбар Вагизович и Саимя Хамитовна 50 лет прожили вместе, воспитали хороших детей, работали на благо своей страны.

И в этот замечательный день от всей души мы поздравляем вас с золотой свадьбой — с 50-летием замечательной совместной жизни.

Пусть ваши светлые воспоминания и крепкая любовь греют ваши души, пусть в семье царит здравие, понимание и благополучие. Вы — пример, как нужно любить и заботиться друг о друге. Ведь через столько лет совместной жизни, ваши глаза все также полны любви и счастья, как в день вашего бракосочетания. Желаем вам крепкого здоровья, счастья и понимания. Чтобы ваш каждый новый день, имел только хорошие и приятные эмоции.

samtatnews.ru