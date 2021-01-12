Сын Салавата Фатхутдинова победил на втором этапе Кубка РФ по ледовым гонкам

Татарстанские гонщики отметились на втором этапе Кубка России по ледовым гонкам, который завершился в эти дни в Вельске Архангельской области.

Победителем в классе 1600 стал молодой казанский пилот команды AG Team, сын известного татарского исполнителя, Рустам Фатхутдинов. Участникам пришлось соревноваться в 30-градусный мороз: спортсменам было тяжело ориентироваться на арене, поскольку в такой холод лед вырывается из-под колес и превращается в белую пыль, что сильно затрудняет видимость.

«Победа сына стала самым лучшим подарком на мое день рождения», — отметил народный артист Татарстана Салават Фатхутдинов.

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