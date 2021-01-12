tatruen
Главная / Новости / Сын Салавата Фатхутдинова победил на втором этапе Кубка РФ по ледовым гонкам
Сын Салавата Фатхутдинова победил на втором этапе Кубка РФ по ледовым гонкам

Сын Салавата Фатхутдинова победил на втором этапе Кубка РФ по ледовым гонкам

в Новости, Слайдер, Спорт, Главные новости, 12.01.2021 0 4

Татарстанские гонщики отметились на втором этапе Кубка России по ледовым гонкам, который завершился в эти дни в Вельске Архангельской области.

Победителем в классе 1600 стал молодой казанский пилот команды AG Team, сын известного татарского исполнителя, Рустам Фатхутдинов. Участникам пришлось соревноваться в 30-градусный мороз: спортсменам было тяжело ориентироваться на арене, поскольку в такой холод лед вырывается из-под колес и превращается в белую пыль, что сильно затрудняет видимость.

«Победа сына стала самым лучшим подарком на мое день рождения», — отметил народный артист Татарстана Салават Фатхутдинов.

ag.team

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.