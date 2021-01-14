Татарстанец попал в утвержденный список победителей международных олимпиад

Опубликован приказ Министерства просвещения России № 849 от 28 декабря 2020 года «Об утверждении списка победителей международных олимпиад по общеобразовательным предметам – членов сборных команд Российской Федерации в 2020 году».

В этот список попал и татарстанец Ильдар Гайнуллин, завоевавший золотую медаль на международной олимпиаде по информатике. Ильдар учился в лицее им. Н.И. Лобачевского КФУ, являлся неоднократным победителем международных и всероссийских олимпиад и интеллектуальных турниров по этой дисциплине.

В этом сезоне международные соревнования по математике, биологии, химии, физике, информатике, астрономии и астрофизике проходили в онлайн-формате.

Все члены российских команд завоевали награды. Всего в копилке сборной 19 золотых и 9 серебряных медалей.

Согласно указу «Об учреждении премий Президента Российской Федерации победителям международных олимпиад по общеобразовательным предметам и тренерам, осуществлявшим их подготовку», за золотую медаль участник сборной получит 1 млн рублей, за серебряную – 500 тысяч рублей. Также установлен общий фонд для выплаты премий тренерам, подготовившим победителей международных олимпиад – он равен сумме премий, выплаченных победителям по соответствующему предмету.

Международные олимпиады школьников – интеллектуальные соревнования для старшеклассников из разных стран мира. Каждую представляет команда из 4-6 человек – победителей национальных олимпиад.

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