Удмуртский полиглот Алексей Арзамазов: «Татарский язык влюбил в себя»

Ученый, поэт и полиглот Арзамазов

Алексей Арзамазов — ведущий научный сотрудник Удмуртского института истории, языка и литературы, Уральского отделения Российской академии наук. Арзамазов — настоящий полиглот, знает десять языков, среди которых есть и татарский. Он выступает на многих языковых научных конференциях, пишет книги и научные статьи.

Два основных направления его научной деятельности — финоугристика и тюркология. Научные и творческие работы Арзамазова переводят на английский, французский, венгерский, эстонский, финский, турецкий, татарский, украинский языки. Он читает лекции в Париже в Национальном институте восточных языков и культур (Inalco), а в 2013 году он стал лауреатом эстонской литературной премии родственных народов.

Помимо этого Алексей Арзамазов пишет стихи и занимается переводом. В Париже, в Maison de la Poésie, состоялся его творческий поэтический вечер, где он представил свои стихи, в том числе в переводе на французский язык.

«Впервые как лектор я был приглашен в Inalco в 2008 году, второй раз в 2010 году. Самое приятное для меня, что я там был не только как лектор, но и как поэт. В Maison de la Poésie состоялся мой творческий вечер, где я читал свои стихи, в том числе в переводе на французский язык» — Алексей Арзамазов.

«Татарский язык — интересный и сложный»

Татарский — один из десяти языков, которые знает Алексей Арзамазов. Ученый признается, что желание изучать татарский язык появилось у него в 13 лет. Именно тогда он впервые познакомился с произведениями татарского поэта Габдуллы Тукая.

«Ко мне попало советское издание примерно 70-х годов выпуска Ибрагима Нуруллина, посвященное Тукаю. Книга состояла из двух частей — биографии Габдуллы Тукая и сборника переводов его стихов на русский язык. Сразу после прочтения книги у меня возникло желание изучить татарский язык, тем более его строение, грамматика совсем не похожи на русский язык» — Алексей Арзамазов.

Арзамазов отмечает особую красоту и мелодичность татарского языка, а его изучение считает важным этапом своей жизни.

«Встреча с татарским языком была важной и сложной, поскольку он не похож ни на один другой. Для меня после изучения иностранных языков он был даже несколько непонятен. Татарский — очень интересный и сложный, с другим устройством язык. Меня это даже влюбило» — Алексей Арзамазов

Тернистый путь к знаниям

Из-за того, что Арзамазов жил в Нижнем Новгороде, изучать татарский было очень сложно: не были ни учебников, ни языковой среды. Филолог признается, что ему пришлось пройти большой путь, чтобы найти людей и попросить их привезти самоучитель татарского из Казани.

«В то время я сам жил в Нижнем Новгороде. За пределами Татарстана невозможно было достать учебник татарского языка. Пришлось пройти большой путь, чтобы найти людей и заказать им привезти книгу из Казани. Я нашел несколько книг и остановился на самоучителе Флеры Сафиуллиной. Это настолько хорошо разработанный учебник татарского языка, что за небольшой период я смог изучить язык» — Алексей Арзамазов

Татарские корни полиглота

Одной из причин, по которой Арзамазов решил изучать татарский язык, была его родословная. Ученый отмечает, что в их генеалогическом древе есть представители самых разных национальностей: русские, удмурты, чуваши, евреи.

Но сам ученый убежден, что особенно в их семье преобладают татарские корни. По мнению Арзамазова, даже его фамилия имеет татарское происхождение.

«Фамилия Арзамазов, я считаю, полутатарская. Если поменять одну букву, то получится „Арзаманов“, „Арзамаков“, а это уже тюркская фамилия. Если дословно переводить, то „Арзу“ — это мечта, желание. В этом случае слово восходит к персидским корням. Не случайно в библиотеке деда находились и татарские книги, поскольку его интересовали татары и другие народы» — Алексей Арзамазов

Учить язык со школы — залог успеха

Сегодня Алексей Арзамазов свободно разговаривает на десяти языках. Первый язык он начал изучать в 12 лет. Своим знанием иностранных языков Арзамазов обязан школьным учителям. Он вспоминает, что учился в очень хорошей школе, где изучал французский, английский и итальянский.

Его педагоги были профессионалами высокого уровня. Они преподавали не только школьникам, но и студентам в университете.

«Я учился в очень хорошей школе, где педагоги преподавали не только школьникам, но и студентам в университете. Уже в школе я изучал французский, английский и итальянский» — Алексей Арзамазов

Полиглот удивляется, почему в России люди годами учат иностранные языки, но при этом так и не могут на них заговорить. Арзамазов считает, что сейчас очень мало самоучителей для изучения татарского. Именно поэтому он загорелся идеей создать свой.

Сюмбель Таишева

sntat.ru