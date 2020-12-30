tatruen
Главная / Новости / Успешно завершен первый этап возведения Мемориального комплекса в деревне Волоково Красноярского края
Успешно завершен первый этап возведения Мемориального комплекса в деревне Волоково Красноярского края

Успешно завершен первый этап возведения Мемориального комплекса в деревне Волоково Красноярского края

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 30.12.2020 0 8

Накануне Нового года, успешно завершен первый этап возведения Мемориального комплекса в д. Волоковое Пировского района Красноярского края, посвященного фронтовикам двух деревень Волоковое и Холмовое.
Деревни были основаны в годы «столыпинской» аграрной реформы татарами-кряшенами из Казанской губернии. Для возведения комплекса в течение месяца была проделана большая работа: уточнен список фронтовиков, разработан проект, изыскан гранит, на который были нанесены фамилии и имена ветеранов и слова благодарности на двух языках.
Работы по благоустройству территории комплекса будут выполнены в весенний период. Он возводится в рамках проекта «Хатер…» (Память),  при поддержке Федерального Агентства по делам национальностей и Федеральной национально-культурной автономии татар.
Председатель Совета общественной организации Региональная татарская национально-культурная автономия Красноярского края «Яр»
Вагиз Файзуллин

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.