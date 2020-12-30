Успешно завершен первый этап возведения Мемориального комплекса в деревне Волоково Красноярского края

Накануне Нового года, успешно завершен первый этап возведения Мемориального комплекса в д. Волоковое Пировского района Красноярского края, посвященного фронтовикам двух деревень Волоковое и Холмовое.

Деревни были основаны в годы «столыпинской» аграрной реформы татарами-кряшенами из Казанской губернии. Для возведения комплекса в течение месяца была проделана большая работа: уточнен список фронтовиков, разработан проект, изыскан гранит, на который были нанесены фамилии и имена ветеранов и слова благодарности на двух языках.

Работы по благоустройству территории комплекса будут выполнены в весенний период. Он возводится в рамках проекта «Хатер…» (Память), при поддержке Федерального Агентства по делам национальностей и Федеральной национально-культурной автономии татар.

Председатель Совета общественной организации Региональная татарская национально-культурная автономия Красноярского края «Яр»

Вагиз Файзуллин