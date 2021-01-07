В 2020 году в Татарстане открылись 16 новых мечетей

2020 год в жизни уммы запомнится открытием новых мусульманских религиозных храмов и центров. Всего в течение 2020 года в Татарстане было открыто 16 новых мечетей. Так, дома Аллаха озарили светом мухтасибаты Тукаевского, Арского, Алексеевского, Бавлинского, Сабинского, Нижнекамского, Елабужского, Менделеевского, Буинского, Алькеевского и Пестречинского районов.

В их числе – первая мечеть города Набережные Челны «Чаллы Яр» в стиле high-tech. Объект отличает необычный архитектурный облик – в отделке фасадов и интерьере здания присутствуют соответствующие стилю элементы. Новая мечеть будет служить горожанам из ближайших микрорайонов и всем верующим путникам, поскольку она расположена недалеко от Орловского кольца. «Чалы Яр» приспособлена и для верующих с ограниченными физическими возможностями, для них есть отдельная тахаратхана. Всего площадь мечети составляет 450 кв.м. и вмещает в себя несколько учебных классов и отдельный зал для проведения мероприятий. В своих стенах мечеть может принять более 200 человек.

В дни священного месяца Рамадан стараниями неравнодушных людей удалось восстановить здание сгоревшей мечети в селе Ст.Каразирек Ютазинского района. Мечеть отстраивалась по технологии сип-панелей, которая позволила значительно сократить расход времени, материалов и трудозатрат. После пожара на месте мечети сохранился лишь минарет и фундамент. Сейчас мечеть вновь служит прихожанам двух сел.

В 2020 году в селе Нижняя Береске Атнинского района РТ после реконструкции была торжественно открыта историческая каменная мечеть, построенная в 1769 году. В мероприятии приняли участие Президент РТ Рустам Минниханов. Это первая каменная мечеть, возведенная со времен Казанского ханства на территории республики. Каменная мечеть, являющаяся памятником архитектуры XVIII века, построена на средства Ибрагима бин Йусуфа мурзы в стиле «Петербургского барокко». Интересно, что похожая на нее мечеть «Марджани» в Казани была открыта в 1770 году, т.е. на год позже, чем мечеть в селе Береске.

Кроме того, знаковым событием года также стало открытие в Елабуге средней общеобразовательной школы «Ихсан». Частное образовательное учреждение учреждено Духовным управлением мусульман РТ и рассчитано на обучение 50 детей. Школа реализовывает учебный процесс с нравственно-воспитательным уклоном. Таким образом, помимо получения среднего образования, учащиеся посещают уроки нравственности и воспитания в рамках дополнительного образования и внеурочной деятельности на татарском языке.

Уважаемые мусульмане, братья и сестры! От всей души благодарим вас за оказанную поддержку по строительству и восстановлению мечетей. Помните, что Пророк ﷺ сказал: «Тому, кто построит мечеть, даже с размером гнезда куропатки, Всевышний построит дом в Раю».

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