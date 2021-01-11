В Болгаре стартовал форум ДУМ РТ «30/40»

Сегодня в городе Болгар стартовал форум ДУМ РТ «30/40».

В мероприятии, которое пройдет 2-6 января 2020 года, принимают участие 60 мусульман в возрасте 30-40 лет, а также семейные пары из городов и районов Республики Татарстан, Москвы, Челябинска, Екатеринбурга, Кемеровской области и Республики Мордовия.

Открытие форума “30/40” прошло в мечети “Салях” г.Казань. Руководитель отдела социального развития ДУМ РТ Айгуль Биктимирова, приветствовав участников проекта, ознакомила их с задачами форума. Устазы Ахмад Абу Яхъя и шейх Али Ибодов в своих наставлениях рассказали о достоинствах получения знаний. Участники прошлогоднего форума поделились своими впечатлениями, а «новички» — ожиданиями.

Этот проект первый раз был инициирован ДУМ РТ в начале 2020 года. Основная цель проведения данного мероприятия — создание возможностей для духовного и физического совершенствования, повышения религиозных знаний мусульман в возрасте 30-40 лет.

В этом году тема форума звучит как «Исцеление» и подразумевает работу над собой и духовным укреплением сердца. Спикерами выступают устаз, преподаватель Казанского исламского университета, шариатский специалист ДУМ РТ Ахмад хазрат Абу Яхъя и имам Апанаевской мечети Али хазрат Ибодов. Каждый день форумчан ждет насыщенная программа. В течение трех дней планируются занятийя с наставниками, тренинги и спортивные игры на свежем воздухе. Научно-познавательные занятия будут чередоваться экскурсиями и развлекательной программой.

dumrt.ru