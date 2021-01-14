В Болгарской исламской академии состоится мастер-класс Наджипа Наккаша

В Болгарской исламской академии состоится встреча, а также мастер-класс члена Союза художников Татарстана, члена палаты художественных промыслов и ремесел Татарстана, ученого-текстолога, художника-каллиграфа, преподавателя, лауреата Госпремии имени Г. Тукая Республики Татарстан Наджипа Наккаша. Именитый художник расскажет обучающимся Академии об этапах составления родословной, представит свои исследования и художественно оформленные шаджара.

Кроме того, Наджип Наккаш поделится секретами письма на стекле и наглядно продемонстрирует написание кистью своего имени на арабском языке с помощью данной техники. Также в рамках встречи автор работ лично проведет экскурсию по персональной выставке, которая проходит в Болгарской исламской академии с декабря прошлого года.

Напомним, на выставке экспонируются четыре цикла работ художника: отрывки из Корана и хадисы Пророка (мир ему); цитаты известных татарских деятелей; личные знаки известных личностей; работы, посвященные Габдулле Тукаю. Работы написаны в различных стилях каллиграфии: Сульс, Насх, Таглик. На выставке также представлены такие уникальные работы, как символика первого Президента РТ Минтимера Шаймиева и действующего Президента РТ Рустама Минниханова.

Болгарская исламская академия