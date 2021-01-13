В Екатеринбурге открылась уникальная выставка Альфрида Шаймарданова

В Музее наивного искусства под занавес Года Татарстана в России открылась выставка художника из Казани Альфрида Шаймарданова «Счастье навсегда!». В экспозицию вошло 37 работ «казанского Пиросмани». Это первая персональная выставка художника в Екатеринбурге, хотя с его творчеством посетители Музея наивного искусства в Екатеринбурге уже знакомы — в постоянной экспозиции представлены три картины Шаймарданова. Одна из работ даже была на афише, посвященной открытию музея в 2017 году.

Как и положено наивному художнику, специального художественного образования у Альфрида Шаймарданова нет. Он родился в 1961 году в деревне Сабабаш Сабинского района Татарстана. Детство же прошло в Караганде, в 1962 году родители отправились на заработки в Казахстан. Отец всю жизнь проработал на угольной шахте, мама — на хлебозаводе. Одним из самых ярких воспоминаний детства стал для Альфрида фильм о грузинском художнике Нико Пиросмани, необычная судьба которого произвела на мальчика неизгладимое впечатление, оказавшееся пророческим.

После школы работал на заводе отопительного оборудования фрезеровщиком, отслужил на Северном флоте. Потом вернулся в Караганду, пошел фрезеровщиком на завод «Стройпластмасс», где произошел трагический случай — левая рука попала под пресс. Руку удалось спасти, но молодому человеку нужно было заняться чем-то менее травматичным и более осмысленным. Шаймарданов поехал в Ленинград, где поступил в Ленинградский институт киноинженеров. Учеба в северной столице и культурная среда сыграли ключевую роль в творческом становлении художника.

Закончив институт, Шаймарданов приехал в Казань, где несколько лет проработал на студии кинохроники, в том числе с известным сейчас режиссером-документалистом Мариной Разбежкиной. По ее мнению, «картины Альфрида — это не столько высокое искусство, сколько способность сказать нечто, что забыто огромным количеством людей, это редчайший дар, невероятно ценный тем, что помогает нам вспомнить забытое — свое историческое детство».

Темы работ Альфрида Шаймарданова на первый взгляд довольно типичны для наивных художников — праздники, рай, животные, родной город Казань. Впрочем, при внимательном взгляде на его картины, можно заметить, что за наивностью форм скрывается насмотренность, множество символов, лукавых цитат мировых классиков наивного искусства — Анри Руссо, Нико Пиросмани, Ивана Генералича.

Еще одна характерная особенность творческой манеры художника — буйная фантазия и ловкое жонглирование реальными и вымышленными событиями. Одна из ранних картин, к примеру, посвящена пребыванию в Казани главного сюрреалиста всех времен и народов Сальвадора Дали. Дело в том, что супруга Дали Гала (Елена Дьяконова) родом из Казани.

«В 1985 году, когда я еще и не думал становиться художником, мне на глаза попалась статья в газете «Известия» под названием «Почему коровы не летают». Статью, кстати, можно найти в интернете. Это было одно из последних интервью Сальвадора Дали. Советский журналист тогда оказался в Испании и захотел встретиться с Дали, но художник был уже сильно больной, к нему никого не пускали. Журналист тогда солгал, сказал, что он из Казани, и это сыграло решающую роль. Сальвадор Дали много чего интересного рассказал ему, разоткровенничался, признался, что многое в этой жизни повидал и испытал. И единственное желание, которое уже не осуществится — побывать на родине Галы в Казани. Я за эту мечту Дали уцепился и решил ее осуществить. У меня часто спрашивают — как рождалась картина? В данном случае она произросла из статьи в газете», — рассказал в интервью порталу «Культура-Урала.РФ» автор.

«Я любитель медитировать, когда пишу. На одну картину уходит, как правило, несколько месяцев. А в последнее время я вообще никуда не тороплюсь, ловлю кайф, пишу одну работу по 4-5-6 месяцев. Параллельно над несколькими картинами работать вообще не могу, я же не салонный художник. И никогда не ставил себе задачу писать картины на продажу. Вот для музеев — да. Поэтому у меня и форматы большие. Я изначально, когда в 90-е пришел в изостудию, сказал — я буду писать только для музеев, никакие картины под мебель меня не волнуют. Это вообще тернистый путь, конечно, сложный, но я его выбрал. И, как мне кажется, я на своем месте нахожусь. Часто, когда пишешь картины, а потом устраиваешь выставки, испытываешь понимание, что все это правильно и ощущение счастья. Счастья, от того что нахожусь на своем месте».

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