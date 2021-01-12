В Екатеринбурге пройдет театрально-эстрадная программа «Замандаш»

Общественная организация «Местная национально-культурная автономия татар Екатеринбурга» проводит 17 января 2021 года в 13:30 театрально-эстрадную программу «Замандаш» («Современник»).
Цель программы: Сохранение и защита самобытности, культуры, языка и традиций татарского народа, патриотическое воспитание подрастающего поколения, укрепление единства многонационального народа Российской Федерации, проживающего на территории города Екатеринбурга.
Программа проводится при поддержке Администрации города Екатеринбурга и Ассоциации национально-культурных объединений Свердловской области.
В программе:
- Мастер-класс по вокальному мастерству. Мастер-класс ведет лауреат международных и Всероссийских конкурсов, руководитель фольк-группы «Солнцеворот», певица, композитор, писатель, преподаватель высшей категории — Анастасия Ведерникова;
- Выставка – презентация литературы Свердловской областной межнациональной библиотеки на татарском языке;
- Выставка иллюстраций художников республики Татарстан к произведениям татарской литературы;
- Проект — выставка «Единый народ – народ Победитель» (фото — выставка «Обелиски Победы»; выставка «О вкладе народов в Победу в ВОВ; выставка, посвященная представителям разных народов и национальностей, Героям Советского Союза);
- Интерактивная программа «Каз каләме» («Гусинное перо»);
- Концерт творческих коллективов и исполнителей, представителей национально-культурных объединений Свердловской области.
Место проведения: Центр культуры «Эльмаш» им. Ю.П. Глазкова, г. Екатеринбург, ул. Старых большевиков, дом 22.