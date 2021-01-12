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В Екатеринбурге пройдет театрально-эстрадная программа «Замандаш»

В Екатеринбурге пройдет театрально-эстрадная программа «Замандаш»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 12.01.2021 0 1

Общественная организация «Местная национально-культурная автономия татар Екатеринбурга» проводит 17 января 2021 года в 13:30  театрально-эстрадную программу «Замандаш» («Современник»).

Цель программы: Сохранение и защита самобытности, культуры, языка и традиций татарского народа, патриотическое воспитание подрастающего поколения, укрепление единства многонационального народа Российской Федерации, проживающего на территории города Екатеринбурга.

Программа проводится при поддержке Администрации города Екатеринбурга и Ассоциации национально-культурных объединений Свердловской области.

В программе:

  • Мастер-класс по вокальному мастерству. Мастер-класс ведет лауреат международных и Всероссийских конкурсов, руководитель фольк-группы «Солнцеворот», певица, композитор, писатель, преподаватель высшей категории — Анастасия Ведерникова;
    • Выставка – презентация литературы Свердловской областной межнациональной библиотеки на татарском языке;
    • Выставка иллюстраций художников республики Татарстан к  произведениям татарской литературы;
    • Проект — выставка «Единый народ – народ Победитель» (фото — выставка «Обелиски Победы»; выставка «О вкладе народов в Победу в ВОВ; выставка, посвященная представителям разных народов и национальностей, Героям Советского Союза);
    • Интерактивная программа «Каз каләме» («Гусинное перо»);
    • Концерт творческих коллективов и исполнителей, представителей национально-культурных объединений Свердловской области.

Место проведения: Центр культуры «Эльмаш» им. Ю.П. Глазкова, г. Екатеринбург, ул. Старых большевиков, дом 22.

tatur.tatarstan.ru

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