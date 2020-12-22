В Елабуге откроется Галерея редких коллекций

Настоящим подарком для жителей и гостей Елабуги станет Галерея редких коллекций, которая откроется в преддверии Нового года в составе Елабужского государственного музея-заповедника.

Свою работу галерея начнет с коллекции «Листы Корана», принадлежащей переписчику и реставратору рукописных книг из Уфы Д.Г. Ахматгалиеву. Знакомство сотрудников ЕГМЗ с Дамиром Галиевичем состоялось в марте 2018 года, когда в Выставочном зале работала экспозиция коранов и шамаилей. Этой осенью он вместе с супругой переехал в Елабугу, чтобы работать художником-реставратором в музее-заповеднике.

На первой выставке в галерее будут представлены листы (реплики) священной книги мусульман, написанные на коже газели почерками хиджази и куфи. Это фрагменты коранов из Андалусии (Испании), Северной и Центральной Африки, Египта, Ирака, Ирана, Сирии, Средней Азии, Дагестана, Индии, Китая, Малайского полуострова, России. Посетители смогут проследить, как менялись почерк и оформление Корана с конца VII века до наших дней.

Справка о Дамире Ахматгалиеве

После окончания Московского художественного училища памяти 1905 года незадолго до распада СССР Дамир Ахматгалиев получил направление на работу в Государственный архитектурно-художественный музей-заповедник города Бухары. Местный хранитель библиотеки Ишон хазрат преподал молодому человеку основы ислама. Изучивший еще в Москве арабский язык, Дамир занимался реставрацией старинных коранов, написанных разными каллиграфическими почерками и украшенных в стилистике разных стран и исторических эпох.

Галерея редких коллекций расположилась в историческом здании на улице Набережной, где ранее находился Музей-мастерская декоративно-прикладного искусства.

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