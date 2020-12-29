В формате онлайн прошла церемония вручения премий по итогам конкурса «Хәрәкәт Lite 2020».

В минувшие выходные в формате онлайн прошла VI церемония вручения премий по итогам конкурса татарских молодежных проектов «Хәрәкәт Lite 2020».

Мероприятие организовано Советом молодежи при Полномочном представительстве РТ в РФ.

Онлайн-трансляцию, которая велась из Татарского культурного центра, просмотрело около 1000 человек.

Заявки принимались не только по всей России, но и по всему миру. Молодежные проекты были представлены из Москвы и Московской области, Саратова, Томска, Казани, Нижнего Новгорода, Твери, Сочи, а также и из других стран – США и Канады.

Церемонию вручения премий открыл заместитель Полномочного представителя Республики Татарстан в РФ Эмиль Файзуллин.

Он поприветствовал зрителей от имени заместителя Премьер—министра Республики Татарстан – Полномочного представителя РТ в РФ Равиля Ахметшина.

Эмиль Венерович поблагодарил московскую молодежь за инициативность, благодаря которой конкурс молодежных проектов «Хәрәкәт» проходит уже в шестой раз.

«В Москве при ведущих вузах России действуют 16 студенческих землячеств, которые активно реализуют созидательные проекты», — отметил он.

Имена победителей объявили почетные гости церемонии: заслуженная артистка Республики Татарстан Дина Гарипова, председатель Автономии татар Москвы Фарит Фарисов, российская биатлонистка, заслуженный мастер спорта России, заместитель начальника ЦСКА, полковник Вооруженных Сил России Светлана Ишмуратова, ректор Московского исламского колледжа теологии и права Ринат Фасхутдинов, председатель Всемирного форума татарской молодежи Ленария Муслюмова, директор общественной организации «Седьмое поколение» Алмаз Абдрахманов, председатель правления Делового клуба «Ак Барс» Ильдар Харипов.

В этом году оргкомитет премии получил более 50 заявок по 6 номинациям.

По итогам конкурса лучшими проектами признаны:

«Лучшее студенческое землячество вуза» — землячество Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова «Татары МГУ».

«Лучший проект в сфере сохранения и развития татарского языка и культуры» — «Центр татарской культуры Мирас» город Монреаль, Канада.

«Лучший проект в области спорта и здорового образа жизни» — спортивный клуб «АЛГА», г. Саратов.

«Лучший проект в области духовного и нравственного воспитания молодежи» — объединение молодежи для помощи пожилым и малоимущим гражданам «Туганнарым» («Родные мои»), Саратовская обл.

«Лучший бизнес проект с национальным элементом (малый бизнес)» — украшения с татарским орнаментом «EKIYAT».

«Лучший татарский блогер» — travel—блогер, путешественница Азиза Ракитская (@aziza_travel).

Несмотря на широкую географию участников, с ними была установлена связь посредством платформы Zoom.

Победители получили специальные призы от партнеров церемонии – Полномочного представительства РТ в РФ, Автономии татар Москвы, делового клуба «Ак Барс», общественной организации «Седьмое поколение», Всемирного конгресса татар и других организаций.

На протяжении всего эфира зрители также участвовали в тематических розыгрышах.

В концертной онлайн—программе приняли участие заслуженная артистка РТ Дина Гарипова, лауреат национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» Айдар Ракипов, лауреат премий «Алтын Барс» и «Татар жыры» Айгуль Рахимова, музыкант, руководитель этно-проекта «Алпар» Алмаз Асхадуллин. Вечер завершился гимном «Хәрәкәт».

Вели церемонию заслуженная артистка РТ Лейсан Дусаева и Азат Галямшин.

Режиссура и техническое сопровождение мероприятия осуществлено компанией iPro.Show.

Мероприятие прошло при содействии Полномочного представительства РТ в РФ, при грантовой поддержке Министерства культуры Республики Татарстан, Автономии татар Москвы, Всемирного конгресса татар, Всемирного форума татарской молодежи и общественной организации «Седьмое поколение».

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