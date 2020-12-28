В Год родного языка дети начнут изучать татарский с волчонком Ак Буре

Наступающий 2021 год объявлен президентом Татарстана Рустамом Миннихановым Годом родных языков и народного единства. Автономия татар Москвы и студия «Татармультфильм» первыми подготовили тематический проект, призванный прививать любовь к родному языку, культуре и традициям с детства. Образовательный анимационный сериал «Учим татарский с Ак Буре», представляющий собой цикл минутных мультфильмов, создан при поддержке Полномочного представительства Республики Татарстан в РФ и мецената Рустэма Магдеева.

25 декабря в Татарском культурном центре Москвы состоялась официальная презентация проекта, и зрители со всего мира — более 50 тысяч человек — смогли увидеть онлайн первые серии мультфильма. Ведущие мероприятия — заслуженная артистка Республики Татарстан Лейсан Дусаева и ее маленькая помощница Риана Имаметдинова — подарили праздничное настроение всем зрителям и участникам, среди которых были татары всего мира, а том числе религиозные деятели и деятели культуры и образования, представители региональных автономий и общественных организаций.

Чтобы поздравить с презентацией авторов проекта, к гостям в Татарском культурном центре Москвы и Казанской мечети «Аль Марджани» онлайн присоединились представители Общественной палаты РФ и Министерства образования Республики Татарстан.

Успех мультсериала, по мнению экспертов, состоит в простоте и игровой форме подачи материала. Маленький волчонок Ак Буре готов стать другом для детей и взрослых и проводником в мир культуры и традиций татарского народа. В каждой серии он знакомит зрителей с тремя словами на татарском языке, которые сразу после просмотра можно использовать в общении. Например, серия «Семья» научит обращаться к маме — әни, а к папе — әти, обнимая свою семью (гаилә). После просмотра сюжета «Зеленый лес» можно вместе придумывать сказки, в которых главными персонажами будут лиса (төлке), и медведь (аю), а о том, что кошка (песи) и собака (эт) — лучшие друзья, расскажет эпизод «Домашние животные».

Видеозарисовки, как дети впервые знакомятся с героем мультфильма — их непосредственные и искренние реакции на мультфильм, восторг и горящие глаза, — замечательное свидетельство того, что после премьеры слова «Мой друг Ак Буре» зазвучат во многих татарских семьях. Кроме того, в преддверии презентации в социальных сетях был объявлен конкурс детского рисунка, победители которого были приглашены на торжественное мероприятие. Замечательные портреты белого волчонка в исполнении самых важных зрителей сериала подтвердили верность выбранного Автономией татар Москвы и студией «Татармультфильм» девиза «Ак Буре в каждое сердце!».

Председатель Автономии татар Москвы Фарит Фарисов подчеркнул, что анимационный сериал является логичным продолжением проекта автономии «Өч суз» — три новых слова узнают от волчонка Ак Буре зрители из каждой серии, а произнося всего три слова на татарском при встрече или прощании, можно сохранить родной язык! Авторы «Учим татарский с Ак Буре» за одну минуту приобщают не только к татарскому языку, но и к культуре: национальная одежда, характерные цвета и орнаменты — все это формирует единую картину дружелюбного, яркого и колоритного татарского мира.

По словам заместителя начальника Департамента по взаимодействию с религиозными организациями Управления внутренней политики Администрации Президента Алмаза Файзуллина, мультсериал «Учим татарский с Ак Буре» — «тот случай, когда инициативные люди, прежде всего и хорошие грамотные управленцы и неравнодушные представители большого бизнеса сделали прекрасный проект, устремленный в будущее».

Во время презентации команда студии «Татармультфильм» в лице генерального продюсера Марата Ганиева приоткрыла завесу над всем циклом работы: от идеи сериала до разработки и утверждения персонажей. Представленные эскизы продемонстрировали долгий путь авторов к выбору героев мультфильма. Знакомить малышей с татарским языком могли буквы, эчпочмак, чак-чак и даже калфак с каляпушем. Однако победителем стал именно волчонок как символ всего татарского народа, для которого семья, дружба, достоинство и порядочность — ключевые ценности.

Директор столичной школы №1186 им. Мусы Джалиля Роза Шакирова увидела в выборе главного героя мультфильма историческую связь с тюркскими народами — в древности волк был их символом. Проект, по ее мнению, поможет понимать весь тюркоязычный мир.

Меценат Рустэм Магдеев отметил, что последние годы в Республике делается по-настоящему много для сохранения татарского языка. Рустэм Эльбрусович выразил уверенность, что проект станет большим подспорьем в достижении целей, обозначенных президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Проект Автономии татар Москвы и студии «Татармультфильм» не ограничится только видеоконтентом, который в новогодние праздники будет опубликован на официальных интернет-ресурсах. В ближайшее время организаторы представят приложение для мобильных устройств, учебные пособия и раскраску-путеводитель по татарским местам Москвы. «Используя новые информационно-технологические платформы — такие, как этот проект, — мы сможем вместе сохранить наш язык», — подчеркнул заместитель Полномочного представителя РТ в РФ Эмиль Файзуллин.

Смотрите «Учим татарский с Ак Буре» всей семьей — и в этот же день начинайте использовать татарские слова и выражения в общении с детьми!

Пресс-служба Автономии татар Москвы