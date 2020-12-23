В городе Березняки Пермского края состоялось открытие деревянного здания Соборной мечети

В декабре состоялось открытие первой на севере Пермского края Соборной мечети города Березники.

В торжественной церемонии приняли участие Муфтий пермского края Анвар хазрат Аблаев, имам-мухтасиб города Березники Рустам хазрат Рахматулла, эксперт отдела национальных и религиозных отношений департамента внутренней политики Администрации губернатора пермского края Михаил Ашихмин, заместитель главы администрации города Березники Сергей Воробьев, депутат городской думы Роман Зарипов и многие прихожане мечети.

Рядом с деревянным зданием в скором времени планируется возвести каменную Соборною мечеть.

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