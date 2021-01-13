В рамках национального проекта «Образование» с прошлого года в Камышлинской школе действует мини-технопарк «Квантум». Технопарк расположился на базе структурного подразделения «Созвездие», в нем функционирует три квантума: «Робо-квантум», «IT-квантум» и «Хай-тек цех».

Занятия в робоквантуме проводит педагог дополнительного образования Ильшат Ахметзянов. Программа «Робоквантум» имеет техническую направленность и ориентирована на изучение механики и основ конструирования, программирования и автоматизации устройств.

Ильшат Ахметзянов ведет занятия по робототехнике с 2015 года, в объединении занимаются тридцать учеников. За годы работы его ученики стали многочисленными призерами и участниками международных и российских конкурсов. «Занятия по робототехнике представляют собой творческий процесс, в рамках которого ребенку удается создать собственный продукт — робота, — рассказывает педагог. — Сначала ребята учатся собирать, потом программировать, затем мы запускаем и отрабатываем разные моменты. В конечном итоге нам нужно добиться того, чтобы робот исполнял определенные алгоритмы».

Возможность заниматься научно-технической, инженерной деятельностью является той основой, в рамках которой возможно эффективное воспроизводство научно-технических кадров в сфере высоких технологий, считают в администрации образовательного учреждения. Мышление не приходит в 25 или 40 лет, оно формируется в детском возрасте. Современным изобретателям и конструкторам повезло — благодаря национальному проекту «Образование» стали оснащать учреждения дополнительного образования. Также важно, что для детей посещение занятий бесплатное.

По мнению педагога занятий по робототехнике, было бы замечательно, чтобы у выпускников, окончивших школу, была возможность продолжить заниматься интересующим направлением и в высших учебных заведениях. «Цель-то проекта — научить ребят применять свои знания в жизни. И если при помощи полученных знаний они будут менять жизнь других в лучшую сторону — это будет основным образовательным результатом, — уверен Ильшат Ахметзянов. — Мечта всех педагогов дополнительного образования — чтобы ребятам, посещающим «Квантум», при поступлении в вузы добавлялись баллы. Потому что у этих учеников уже заложены технические и инженерные основы».

samtatnews.ru