В Казани пройдет ежегодная спортивно-музыкальная премия «Манзара»

16 января в столице Татарстана на обновленной арене Казанского государственного цирка (пл.Тысячелетия, д.2) пройдет ежегодная спортивно-музыкальная премия «Манзара». Мероприятие включает в себя концертное шоу с живым выступлением артистов татарской эстрады, а также соревнованиями по борьбе корэш.

В соревнованиях по корэш примут участие более 20 лучших спортсменов. За звание чемпиона спортивной премии «Манзара» приглашены бороться батыры Сабантуев районов, городов Республики Татарстан и лучшие борцы России и мира – профессиональные спортсмены, победители престижных всероссийских и международных турниров: Раиль Нургалиев (Высокогорский район), Муса Галлямов (Тюлячинский район), Айдар Алтынбаев (Альметьевск), Ильнар Галимов (Набережные Челны), Ильшат Идиатов (Арский район), Радис Самигуллин (Балтасинский район), Радик Салахов (Альметьевск), Руслан Газизуллин (Лаишевский район), Ранис Гилязетдинов (Набережные Челны), Константин Морозов (Мамадышский район), Эльдар Хамитов (Набережные Челны), Айнур Сыртаев (Башкортостан), Делюс Закиров (Сабинский район), Ришат Гайнетдинов (Мензелинский район), Руслан Абдуллин (Арский район), Ильдар Муратов (Башкортостан), Айгиз Зайнетдинов (Башкортостан), Ильдар Шабаев (Удмуртия) и другие.

Победителю проекта будет вручен чемпионский пояс. Борьба будет проходить в абсолютной весовой категории. До последнего момента батыры не будут знать имена своих соперников – жеребьевка будет проходить непосредственно на арене цирка.

Для зрителей на сцене выступят знаменитые артисты Республики Татарстан, участники международных конкурсов и созвездие талантливых певцов с большим творческим потенциалом.

Торжественная церемония открытия премии состоится в 13:00.

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