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В краеведческом музее Астрахани открылась татарская выставка из Елабуги

В краеведческом музее Астрахани открылась татарская выставка из Елабуги

в Новости, Слайдер, Культура, Соотечественники, 13.01.2021 0

Выставка из собрания Елабужского государственного музея-заповедника, города Елабуга, Республики Татарстан, посвящена 100-летию образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики и показывается в 13 городах России. В Астраханском краеведческом музее выставка будет работать до 28 января.

На выставке «В гостях у татар» представлено свыше 300 экспонатов. Экспозиция включает в себя богатый этнографический материал конца XIX — начала XX веков. Она объединила музейные предметы, изделия декоративно-прикладного искусства, картины современных художников. В работах мастеров изображены обряды и обычаи татар, сюжеты из народного эпоса, воспоминания о детстве и малой родине, достопримечательности Татарстана.

Посетители выставки увидят комплексы женских татарских костюмов, ювелирные изделия, знаменитые ичиги – обувь, сшитую из цветной кожи, и тапочки с мягкой и жесткой подошвой, а также подушки и панно с растительным орнаментом, орудия труда, посуду, мебель, музыкальные инструменты.

Ярким дополнением к экспозиции являются сумочки, выполненные в технике кожаной мозаики, авторские куклы ручной работы и многое другое.

ast-news.ru

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