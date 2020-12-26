В краеведческом музее Бавлинского района РТ открылась выставка

14 ноября по инициативе Союза художников РТ и ООО «Татар атлары» при участии Исполкома ВКТ в г. Лениногорске РТ на базе Краеведческого музея была открыта выставка картин художников Татарстана, ряда регионов РФ и Казахстана. Инициаторы выставки – братья Фарит и Фанис Набиуллины – решили расширить географию выставки.

24 декабря выставка открылась в г. Бавлы РТ на базе краеведческого музея. В ней были представлены более 75 картин, посвященных сюжетам, связанных с породой татарских лошадей. На открытии выставки участвовали бизнесмены-коневоды, краеведы, музейные работники, художники, учителя и жители Бавлинского района и соседних регионов РТ и РБ.

На открытии выставки выступили коневод-бизнесмен Ф.М. Набиуллин, бизнесмен и психолог Ф.М. Набиуллин, руководитель Краеведческого клуба «Туган як» г.Альметьевска, краевед-исследователь, писатель З.Г. Хабипова, представители Союза художников РТ, музейные работники и др.

Выставка продлится до 15 января 2021 г., затем будет перенесена в г. Бугульму.

Добро пожаловать в Бавлинский краеведческий музей на выставку!

Председатель Общества татарских краеведов при ВКТ А.А. Бурханов