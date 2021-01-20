В Кукморском районе прошел финальный тур конкурса «Воспитатель года Республики Татарстан – 2021».

В Кукморском районе прошел финальный тур муниципального этапа конкурса республиканского профессионального конкурса «Воспитатель года Республики Татарстан – 2021».

В Управлении образования Кукморского района уточнили, что в муниципальном этапе конкурса 19 педагогов дошкольных образовательных учреждений продемонстрировали свое профессиональное мастерство.

По итогам конкурса первое место заняла учитель-логопед Кукморского детского сада «Рябинушка» Айсылу Тимергалиева.

Второе место завоевала воспитатель детского сада «Солнышко» Гульназ Афандиева, а третью позицию заняла Альфия Сафина из дошкольного учреждения «Ручеек».

В номинации «Воспитатель группы с родным языком воспитания и обучения» лучшей стала воспитатель Большесардекского детсада Ландыш Муратова. Второе и третье места заняли воспитатели Сардекбашской средней школы Лейсан Назипова и Ошторма-Юмьинской средней школы Татьяна Сабанчеева соответственно.

В номинации «Оригинальная творческая презентация опыта работы» лучшей признали воспитателя Лубянской средней школы Альмиру Гарипову, а в номинации «Педагогические находки и творчество» – педагога-логопеда Кукморского детсада «Радуга» Марину Ахмадееву, в номинации «Творческий педагог» – воспитателя детского сада «Ромашка» Ильзиру Ахметгалиеву.

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