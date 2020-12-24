В культурном центре «Сайдаш» состоялось заседание жюри конкурса «Джалиловские чтения»

Сегодня, 24 декабря, в культурном центре «Сайдаш» состоялось заседание жюри Международного литературного конкурса «Джалиловские чтения», где эксперты оценили видеозаписи участников, вышедших в финал.

В пресс-конференции, организованной для журналистов, главный организатор конкурса Алмаз Нургалиев рассказал о предварительных итогах «Джалиловских чтений».

В нынешнем году в конкурсе приняло участие около 40 тысяч человек. На заключительном этапе конкурса из 780 лучших видеозаписей будут выбраны по 3 победителя в каждой из 7 номинаций.

Наибольшее количество участников было заявлено из города Казани (29 937 участников), на втором месте — Балтасинский район (1386 участников). Как отметили члены жюри, среди тех, кто читал стихи Мусы Джалиля на татарском языке, большинство участников — дети в возрасте от 9 до 14 лет.

На конкурс «Джалиловские чтения» зарегистрированы участники из 37 регионов России, Азербайджана, Казахстана, Китая, Йемена, Бельгии, Кыргызстана, Турции, Белоруссии.

В 2020 году в конкурс были внесены изменения. Во-первых, в связи с ситуацией в мире, конкурс проводился в онлайн формате. Также были сняты возрастные ограничения: в конкурсе могли принять участие чтецы разных возрастов.

«Пожилые люди, по-своему ощущают и читают стихи Мусы Джалиля, они читают стихотворения намного осознаннее, на основе собственного жизненного опыта» , — подчеркнул член жюри, мастер художественной речи Инсаф Абдулла.

Члены жюри отметили важность умения выбирать материал для участия в конкурсе. Дети, рассказывая стихи, должны не только выражать чувства лирического героя, но и вникать в смысл стихотворения.

По словам председателя общественной организации татарских женщин «Ак калфак» Кадрии Идрисовой, в этом году участники читали те стихотворения Мусы Джалиля, которые до этого звучали. «Значит, изучение творчества Мусы Джалиля расширяется, интерес к нему растет».

Также эксперты обратили внимание на номинацию «Фронтовики». Его суть — популяризация творчества писателей-земляков участников.

Члены жюри отметили, что большое внимание уделяется произведениям Джалиля, а также писателям-фронтовикам в таких регионах как Пермь, Челябинск, с.Камышлы Самарской области. В Татарстане в этой номинации лидировали Азнакаевский, Альметьевский, Алькеевский, Актанышский, Мамадышский районы.

Для подведения итогов конкурса «Джалиловские чтения» рассматривается несколько вариантов онлайн и оффлайн формата. В зависимости от эпидемиологической ситуации будет определяться время и формат чествования победителей.

Итоги конкурса будут подведены до 30 декабря.

Лейсан Хаерова