В Москве предложили изучать национальный кинематограф играючи

22 января в Татарском культурном центре Москвы гости «Кинопятницы» приняли участие в киновикторине, которую провела и подготовила автор проекта, заслуженная артистка Татарстана Лейсан Дусаева.

20 вопросов о национальном кинематографе, на каждый из которых предлагалось по 4 варианта ответа, были сформулированы преимущественно по мотивам уже показанных фильмов, а также включали факты о самом проекте.

Наибольшее число правильных ответов (14/20) дали сразу два участника — Д.Фатехов и А.Хайруллина. От Автономии татар Москвы знатоки получили приз — книгу «100 лет нашему дому», посвященную 100-летию образования ТАССР.

Поощрительными призами были отмечены участники, ответившие на большинство вопросов. Все гости киновикторины получили сладкие подарки.

В завершение вечера был показан фильм о становлении мирового кинематографа.

Проект «Кинопятница» организован заслуженной артисткой РТ — Лейсан Дусаевой, Автономией татар Москвы при поддержке Полномочного представительства РТ в РФ.