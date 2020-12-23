В Москве провели вечер, посвященный творчеству Хасана Туфана

В библиотеке Татарского культурного центра состоялся поэтический вечер, посвященный 120-летию известного татарского поэта Хасана Туфана.

В исполнении артистов ТКЦ прозвучали поэтические произведения автора и песни на его стихи. Ведущая вечера библиотекарь ТКЦ Розалия Ханяфеева рассказала о непростой судьбе поэта. В мероприятии принял участие ансамбль «Татар моннары» под управлением Зайнаб Сулейман, а также Эльмира Галимова, Нурджихан Симаева, Рушан Люкманов.

Гости мероприятия отметили тёплую и располагающую к общению атмосферу.

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