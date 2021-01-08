В парках и скверах для казанцев подготовили «Сказочные прогулки»

В казанских парках и скверах для горожан подготовили проект «Сказочные прогулки». 10 известных жителей города записали аудиосказки о Новом годе, зиме и доброте на трех языках – русском, татарском и английском. Сказки можно прослушать, гуляя на свежем воздухе по украшенным новогодним паркам.

Сказка братьев Гримм «Эльфы и башмачник» прозвучит голосом центрального нападающего ХК «Ак Барс» Виктора Тихонова. Добрую сказку Самуила Маршака «12 месяцев» для горожан озвучил художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра РТ Александр Сладковский. Руководитель Дирекции парков Марат Закиров прочел волшебную зимнюю сказку Владимира Сутеева «Елка», а директор издательства «Юлбасма» Гузель Хасанова поведает слушателям татарскую легенду «Ай кызы Зөһрә».

«Сказочные прогулки» перенесут жителей города в атмосферу волшебства. Сказки можно прослушать онлайн на сайте parkkzn.ru и на основных популярных сервисах для прослушивания музыки.

Для удобства в парках установлены информационные таблички с QR-кодом, ведущим на сайт проекта. Их можно встретить в парках им.Горького, «Черное озеро», им.Урицкого, «Комсомолец», на входной площади леса «Дубрава», в Горкинско-Ометьевском лесу, на территории озер Лебяжье и Комсомольское, сообщает Дирекция парков и скверов.

kzn.ru