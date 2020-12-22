19 декабря в Пермском крае прошел Региональный конкурс «Татар кызы 2020». На конкурс подали заявки 12 девушек из разных уголков Пермского края, прошли кастинг 10 девушек, а до финала дошли 7 участниц.

Победительницей стала уроженка Ордынского района из села Иске авыл — Ильсина Хатыбзянова, которая очаровала жюри своим свободным владением татарского языка и красивой импровизацией во время выступления, а так же набрала максимальное количество баллов среди всех этапов конкурса в течении 9 месяцев борьбы.

От имени Всемирного конгресса татар в качестве жюри принимала участие Председатель Всемирного форума татарской молодежи Ленария Муслюмова, которая также номинировала спецприз — электронный планшет от ВКТ одной из финалисток за свободное владение татарским языком.

В этом году региональный конкурс в связи с пандемией растянулся на 9 месяцев, вместо обычного 1 месяца. Часть этапов проходил в формате онлайн.

Конкурс состоял из этапов: интервью, интеллектуальный, кулинарный, изготовление брошки, изготовление тюбетейки, творческий этап, устные ответы на вопросы и финал, включающий в себя визитку, общий танец, общую песню, стих и дефиле.

Нужно отметить, что В Пермском крае конкурс проводится с 2015 года, в том же году победительница Пермского края на Всероссийском конкурсе «Татар кызы», финал которого проводился в г. Челябинске Алина Аптукова одержала победу и выиграла автомобиль.

Традиционно участницы остаются в молодёжной организации в качестве активисток и организаторов мероприятий, так в этом году 1-вице Татар кызы Пермского края 2019, Эльнара Нахиева, стала организатором конкурса «Татар кызы Пермского края 2020». Также стоит отметить, что 3 участницы конкурса переехали жить в Казань.

После мероприятия с активом татарской молодежи Пермского края был проведен мозговой штурм по предстоящему году Всероссийской переписи населения, если смотреть по статистике, то в крае значительный отток талантливой татарской молодежи в близлежащие крупные регионы страны.

За организацию конкурса в первую очередь хочется поблагодарить организаторов: Нахиеву Эльнару Маратовну, Мазунину Апполинарию Андреевну и Талипову Юлию Рафиловну.

Также за помощь и поддержку благодарим Региональную национально-культурную автономию Татар Пермского края, Администрацию Губернатора Пермского края и наших спонсоров: Габдуллина Рашида Раффаковича, Хавыева Алмаза Альбертовича и Хазиева Ирека Маратовича.

Руководитель Региональной общественной организации татарской молодежи Пермского края «Чак-чак» Рустам Галимов